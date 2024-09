New Jersey avança com plano para ser casa do Philadelphia 76ers

O Philadelphia 76ers está em negociações avançadas para se mudar para New Jersey. Segundo Nacha Cattan e Maxwell Adler, da revista Bloomberg, o estado vizinho ofereceu US$400 milhões em créditos fiscais para atrair os proprietários da franquia da NBA. A proposta visa a mudança do Sixers após 2031, quando expira o contrato de locação no Wells Fargo Center, sua atual casa.

A proposta de New Jersey inclui a criação de um grande complexo de uso misto em Camden. O espaço teria espaços residenciais, comerciais e de varejo. O 76ers, então, seria a atração principal. Essa mudança poderia impactar as linhas de apostas no basquete, já que a localização e as instalações da equipe frequentemente influenciam as probabilidades de apostas.

Enquanto isso, o CEO da Harris Blitzer Sports & Entertainment, Tim Sullivan, continua as negociações com a Philadelphia para a construção de uma nova arena de US$1,3 bilhão na região de Chinatown. No entanto, desde o início do ano, o projeto enfrenta desafios. A maioria deles relacionados à oposição da vizinhança. Em março, David Adelman, coproprietário dos 76ers, garantiu que o grupo está comprometido em encontrar uma solução.

“Estamos ansiosos para trabalharmos juntos em soluções. Temos que mostrar como estamos abordando as questões das reuniões. Principalmente as preocupações de tráfego. Esperamos continuar o diálogo sobre o 76 Place e destacar o quanto a cidade e seus residentes têm a ganhar com este projeto transformador,” afirmou Adelman.

As conversas, entretanto, não avançaram como a equipe espera. Assim, na tentativa de conseguir a mudança do Philadelphia 76ers, o estado de New Jersey demonstrou a vontade de construir uma arena, conforme explicou Bergeron.

“O assunto se intensificou recentemente. Isso porque o 76ers fez esforços para construir uma arena no Center City. No entanto, elas encontraram obstáculos. Mesmo com os proprietários terem indicado que financiariam a proposta de US$1,3 bilhão com recursos próprios”, concluiu o jornalista.

Se a mudança acontecer, o 76ers seria um caso inédito na NBA atual. Afinal, nenhuma das 30 equipes joga em uma arena fora do seu estado. A partir da próxima temporada, aliás, o Los Angeles Clippers deve se mudar, mas de cidade, quando deixa Los Angeles rumo a Inglewood.

Em outras ligas esportivas americanas, é comum que equipes joguem fora de seu estado. Um exemplo é a NFL, onde as equipes de Nova York, Jets e Giants, jogam em East Rutherford, New Jersey.

