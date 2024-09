Guerschon Yabusele aposta em “segunda chance” na NBA com o 76ers

Ter uma segunda chance na vida é sempre uma bênção. No entanto, elas nem sempre aparecem. Guerschon Yabusele, nesse sentido, é um homem de sorte: a oportunidade de voltar à NBA surgiu com o Philadelphia 76ers. O ala acertou o seu retorno à liga no mês passado, depois de brilhar com a seleção francesa nas Olimpíadas de Paris. Era o tipo de proposta que, embora bem difícil, nunca desacreditou que viria.

“Eu não vou mentir: estava bem confortável no basquete europeu. Certamente, era uma ótima situação para mim. Mas, como sempre disse, desejava voltar à NBA. Queria uma segunda chance de jogar nos EUA e mostrar que posso ficar aqui. Eu sei que nem todo mundo consegue uma segunda chance nessa liga. Então, assim que essa oportunidade surgiu, não pensei duas vezes”, contou o atleta, em entrevista ao site Clutch Points.

Yabusele é uma das peças principais do Real Madrid desde 2021. Foi titular, afinal, em mais de 70% dos jogos de Euroliga e Liga ACB da tradicional equipe espanhola desde que chegou. Conquistou dois títulos nacionais e foi campeão europeu no ano passado. Assim, tinha tudo para seguir competitivo em alto nível dentro do continente. Preferiu, no entanto, negociar a sua saída do clube e para encarar um desafio maior.

“Sempre soube sobre a rescisão, pois ainda tinha mais um ano de contrato com o Real Madrid. No entanto, sinto que isso é um investimento para melhorar como jogador. E, além disso, iria viver com esse ‘se’ na cabeça se não aproveitasse essa oportunidade. Por isso, agarrei a minha segunda chance e decidi vir. Vamos tentar! Não vou viver o resto da minha carreira em arrependimento”, cravou o francês.

Primeira vez

A primeira passagem de Yabusele pela NBA aconteceu entre 2017 e 2019, pelo Boston Celtics. Ele foi uma 16a escolha de draft do time de Massachussets e, assim, chegou à franquia com certa expectativa. Mas passou longe de alcançá-la. Disputou 74 partidas em duas temporadas, com (pífias) médias de 2,3 pontos em 6,6 minutos. Não foi um período de sucesso em quadra, mas levou vários aprendizados dos EUA.

“A minha passagem por Boston não me deu a chance de jogar tantos minutos, mas foi uma ótima experiência. Lembro de minhas conversas com veteranos como Al Horford, por exemplo. Recebi ótimos conselhos que estão em minha cabeça até hoje. Sei que é uma longa temporada aqui, portanto não posso perder o foco no trabalho durante os altos e baixos”, apontou o ala.

Nos últimos anos, notadamente, Yabusele se tornou um arremessador de três pontos mais consistente. No entanto, ele garante que as melhorias vão muito além. “É claro que a minha técnica evoluiu nos últimos anos. E, acima de tudo, aprendi muito sobre os pequenos detalhes do jogo. Eu sinto que estou melhor em todos os aspectos: físico, técnico e mental”, garantiu o medalhista de prata em Paris.

Dominante

Guerschon Yabusele quase atuou com Joel Embiid pela França, mas, na NBA, vai ser um dos seus companheiros atuando pelo 76ers. Poderia ser um encontro, a princípio, meio complicado. Afinal, o astro adquiriu status de persona non grata em seu país depois de renegar a seleção. No entanto, o ala está pronto para deixar o clima hostil dos Jogos Olímpicos para trás. Ele encara a situação, aliás, como um privilégio.

“Jogar ao lado de Joel vai ser uma grande experiência porque é um dos melhores pivôs do mundo. É um jogador dominante demais. Mas, mais do que isso, a sua paixão pelo basquete é algo realmente importante. Quero chegar, me integrar e ajudá-lo desde o primeiro dia. Falam muita coisa por aí, mas ele é uma ótima pessoa”, concluiu o novo reforço do Sixers.

