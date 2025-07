NBA: Josh Giddey vive “pesadelo” no Bulls

Antes do início da agência livre da NBA, manter Josh Giddey na equipe era tido como uma das prioridades do Chicago Bulls. No entanto, até agora, franquia e jogador não chegaram a um acordo, indicando que pode haver um impasse entre as partes. O rumor ganhou força durante a Summer League, já que o australiano não apareceu em nenhum jogo do time, diferente de outros companheiros do elenco principal.

“Josh Giddey está em Las Vegas, mas esteve ausente dos dois jogos do Bulls na Summer League da NBA. Vários veteranos acabaram de se sentar na beira da quadra. Então, certamente parece um indício de que as negociações entre o armador e Chicago não estão caminhando para uma direção amigável”, alertou o jornalista Jake Fischer, no domingo (13).

Vale lembrar que o armador é agente livre restrito. Portanto, pode negociar com outros times, mas o Chicago Bulls tem direito a igualar a oferta. De acordo com Joe Cowley, do jornal Chicago Sun-Times, Giddey quer um contrato em torno de US$30 milhões por ano. Isso representa um aumento expressivo, já que ele recebeu US$8.3 milhões na última temporada.

Ainda segundo o jornal, a lógica do empresário de Josh Giddey é que ele tenha um contrato similar a de jogador como Jalen Suggs, no Orlando Magic.

O jogador de 22 anos chegou ao Bull em uma troca na última offseason e teve uma boa temporada de estreia na equipe. Giddey teve aproveitamento de 37,8% nas bolas de três. Além disso, obteve médias de 14.6 pontos, 8.1 rebotes e 7.2 assistências por jogo. Todos esses números foram os melhores de sua carreira de quatro anos na NBA.

Suas atuações foram ainda melhores após o All-Star Game da última temporada. Após a pausa para o evento, o australiano foi o grande nome do Bulls. Neste período, ele flertou com médias de triplo-duplo com 21.2 pontos, 10.7 rebotes e 9.3 assistências.

Como resultado, atingiu uma marca importante no Bulls. Afinal, se tornou apenas o terceiro jogador na história da franquia, ao lado de Michael Jordan e Scottie Pippen, a registrar pelo menos mil pontos, 500 rebotes e 500 assistências em uma única temporada.

Então, mesmo após uma ótima campanha em Chicago, seu destino na NBA começa a parecer um pesadelo. Isso porque, se o Bulls não estiver disposto a dar o contrato que ele deseja, será difícil conseguir o mesmo em outra equipe. Com as novas regras de teto salarial, as franquia estão com menos flexibilidade. Da mesma forma, já houve diversas trocas e extensões, deixando mais difícil equipes da liga a buscarem um acordo pelo jovem armador.

