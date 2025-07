Coby White gera rumores no Bulls durante Summer League

O Chicago Bulls passa por um momento de transição na NBA. Enquanto o time vem em busca de formar um elenco mais jovem, pensando nos próximos anos, a direção precisa cuidar de outros assuntos: extensões de jogadores. Um dos problemas do Bulls no quesito é o ala-armador Coby White, que vem sendo alvo de vários rumores na agência livre.

Coby White, de 25 anos, é elegível para uma extensão em seu vínculo com o time na offseason da NBA. De acordo com alguns rumores, ele poderia receber US$22.3 milhões por campanha se o fizer previamente. Ou seja, na atual agência livre. Afinal, ele vai receber US$12.8 milhões por 2025/26. Mas se quiser deixar para o próximo ano, o valor pode bater na casa dos US$40 milhões anuais.

O Bulls, por outro lado, tenta manter o jogador longe dos rumores de troca. A direção do time vem conversando com alguns dirigentes, que buscam uma negociação antes do início da próxima campanha. De acordo com Brett Siegel, do site Clutch Points, Ayo Dosunmu também é alvo de especulações em Las Vegas, onde as equipes disputam a Summer League.

“Ayo Dosunmu e Coby White estão atraindo muito interesse de troca, de acordo com as minhas fontes. Mais times estão conversando sobre Dosunmu desde o Draft do que White. Enquanto o Chicago Bulls pode aguardar com os dois e deixar tudo para a trade deadline, tem muito rumor de que um dos dois sai ainda na offseason”, disse Siegel.

Tanto Coby White como Ayo Dosunmu vão para o último ano de contrato com o Bulls, o que alimenta ainda mais os rumores da NBA. Mas o time ainda conta com vários outros jogadores na mesma situação. São os casos de Nikola Vucevic, Zach Collins, Kevin Huerter, Jevon Carter e o jovem Dalen Terry.

A direção do Bulls vê White como o seu principal cestinha e tenta apostar seu futuro no ala-armador, pois Vucevic terá 35 anos quando a próxima temporada da NBA começar. Alvo de vários times, o pivô vai receber US$21.5 milhões em 2025/26.

Em 2024/25, Coby White ficou com médias de 20.4 pontos, 4.5 assistências e 3.7 rebotes, além de 37% no aproveitamento de três em 74 jogos.

Bulls terá muito trabalho, apesar de rumores

Um dos rumores que andam circulando a NBA é que o Bulls deixaria o acordo de Vucevic expirar, assim como o de Collins e Carter. Assim, o time de Chicago abriria cerca de US$46 milhões em salários para poder trabalhar em possíveis extensões de White e Dosunmu. Afinal, a diretoria de Chicago não gosta de entrar nos níveis de multas da liga.

Na atual agência livre da NBA, o Bulls deixou os rumores de lado e estendeu com Tre Jones. Detalhe: ele vai receber cerca de US$8 milhões por ano, após ser titular em nove dos 18 jogos desde que chegou em troca com o San Antonio Spurs. Além disso, o time tenta fechar um novo vínculo com Josh Giddey, agente livre restrito. Ou seja, a equipe pode igualar qualquer oferta para manter o armador.

O problema para Giddey, no entanto, é que nenhum time da NBA pode pagar perto do que o Bulls vai, segundo rumores. A expectativa é de que Chicago não vai pagar os US$30 milhões por ano que ele gostaria de ganhar.

