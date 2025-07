Copa NBA 2025: Confira os grupos da edição deste ano

Os grupos da edição 2025 da Copa NBA foram divulgados nesta quarta-feira (9). A terceira edição do torneio também vai contar para a temporada regular de 2025/26. De acordo com a liga, a disputa ocorrerá entre os dias 31 de outubro e 16 de dezembro.

Continua após a publicidade

Os seis grupos da Copa NBA 2025 terão cinco equipes de cada conferência. Um sorteio dividiu os 15 times em três potes. O critério, aliás, foi a ordem de classificação da temporada 2024/25. Ou seja, o pote principal teve os times que ficaram em primeiro, segundo e terceiro em suas conferências (fase regular), e assim por diante.

Em 2023, o Los Angeles Lakers conquistou o título da primeira edição da Copa NBA. Na final, os angelinos levaram a melhor sobre o Indiana Pacers. Na temporada passada, por sua vez, o campeão foi o Milwaukee Bucks ao superar o Oklahoma City Thunder na decisão.

Continua após a publicidade

Portanto, com os grupos definidos, o próximo passo é a divulgação da tabela da Copa NBA 2025. De acordo com a liga, isso vai ocorrer no mês que vem. Por enquanto, a entidade anunciou apenas que a primeira fase vai terminar em 28 novembro, além das datas das rodadas eliminatórias. Assim como nos anos anteriores serão sete rodadas da fase de grupos, sempre às terças e sextas-feiras.

Leia mais!

Além disso, as semifinais e a final serão realizadas em Las Vegas pelo terceiro ano seguido. Em contrapartida, os times que não alcançarem as quartas e os que forem eliminados nessa fase jogarão entre si para complementarem as partidas de temporada regular da NBA.

Continua após a publicidade

Desde o ano passado, a competição passou a se chamar Emirates NBA Cup. Portanto, a liga conseguiu o patrocínio da companhia aérea dos Emirados Árabes.

Fase de grupos da Copa NBA 2025

Início: 31/10

Término: 28/11

Mata mata da Copa NBA 2025

Quartas de final: 9 e 10/12

Semifinais: 13/12

Final: 16/12

Confira os grupos da primeira fase da Copa NBA 2025

Leste

A: Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers, Atlanta Hawks, Toronto Raptors e Washington Wizards

Continua após a publicidade

B: Boston Celtics, Detroit Pistons, Orlando Magic, Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers

C: New York Knicks, Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Miami Heat e Charlotte Hornets

Oeste

A: Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings, Phoenix Suns e Utah Jazz

B:, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans

Continua após a publicidade

C: Houston Rockets, Denver Nuggets, Golden State Warriors, Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA