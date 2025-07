Tim Hardaway é mais uma contratação do Nuggets na NBA

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Denver Nuggets acertou com Tim Hardaway Jr, mais uma contratação da equipe no segundo dia da agência livre da NBA. Ainda segundo o jornalista, o contrato firmado é de um ano. Assim, o time do Colorado acerta seu quarto reforço em menos de 24 horas.

Tim Hardaway chega ao Nuggets após uma temporada defendendo o Detroit Pistons, que disputou os playoffs da NBA. Na franquia de Michigan, o jogador de 33 anos atuou em 77 jogos, sendo todos como titular. Portanto, o maior número de partidas no quinteto titular, em uma única campanha, ao longo de seus 12 anos na liga. Como resultado, somou médias de 11 pontos, 2.4 rebotes, 1.6 assistências e 36.8% nas bolas de três.

Vale lembrar que Hardaway chegou ao Pistons após seis anos defendendo o Dallas Mavericks. No time do Texas, teve por muito tempo um papel de sexto homem da equipe. O veterano foi uma das adições de Detroit na última offseason que levaram a franquia aos playoffs depois da pior temporada de sua história em 2023/24.

Além disso, o ala chegou como agente livre ao Nuggets depois de encerrar um contrato assinado ainda no Mavericks. O acordo era de quatro anos e US$75 milhões. No entanto, o valor do novo vínculo com Denver ainda não foi revelado.

O experiente jogador acumula 12 anos na NBA e 813 jogos disputados. Em sua carreira, soma médias de 13.7 pontos, 2.9 rebotes e 36.1% em arremessos do perímetro.

Hardaway se junta, portanto, a outros três reforços do Denver Nuggets nesta agência livre. Desde a noite de segunda-feira (30), a franquia fechou duas trocas e um novo contrato. Cam Johnson, ex-Brooklyn Nets, chegou em troca por Michael Porter Jr. Enquanto isso, Dario Saric foi negociado para a chegada de Jonas Valanciunas, vindo do Sacramento Kings.

Da mesma forma, o Nuggets conseguiu trouxe de volta o velho conhecido e campeão em 2023, Bruce Brown, que atuou por Toronto Raptors, Indiana Pacers e New Orleans Pelicans desde que deixou o Colorado.

