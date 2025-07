NBA: Bruce Brown acerta volta ao Nuggets

O ala-armador Bruce Brown está de volta ao Denver Nuggets na NBA. Agente livre, ele assinou com o time nesta segunda-feira (30) após deixar o New Orleans Pelicans. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o acordo é de uma temporada. O valor acordado entre equipe e jogador não foi revelado, até o momento.

Continua após a publicidade

Brown foi peça-chave no time do Nuggets que venceu a NBA na campanha de 2022/23. Como sexto homem, ele teve um papel vital tanto na parte ofensiva como na defesa para que a franquia enfim ganhasse seu primeiro troféu Larry O’Brien. No entanto, a equipe não podia pagar muito mais do que os US$6 milhões anuais que havia lhe dado na temporada.

Desse modo, Brown deixou o time e assinou contrato com o Indiana Pacers na offseason de 2023. A partir daí, ele passou a rodar por diferentes equipes. Primeiro, foi enviado ao Toronto Raptors em troca por Pascal Siakam. Por fim, na última trade deadline, terminou no New Orleans Pelicans.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Na equipe da Louisiana, Bruce Brown teve médias de 8.2 pontos, 4,2 rebotes e 2.4 assistências em 23 jogos. No entanto, a equipe optou por não oferecê-lo uma extensão para priorizar os jovens Jordan Hawkins e Antonio Reeves, que atuam na mesma posição. Desse modo, ele se tornou agente livre em 2025.

De volta Nuggets, Bruce Brown deve repetir o papel de quando o time venceu o título da NBA: o de Sexto Homem. Com a saída de Russell Westbrook, Denver perdeu o principal reserva do time e precisava de uma reposição.

Continua após a publicidade

O Nuggets tem sido um dos times mais ativos nas primeiras horas de agência livre na NBA. Para renovar com Christian Braun, a equipe trocou o titular Michael Porter Jr. e uma escolha de primeira rodada com o Brooklyn Nets. Em troca, recebeu Cam Johnson. Logo na sequência, acertou com Brown.

Aos 28 anos, Brown passou por seis equipes na NBA. Além do Nuggets, ele jogou por Brooklyn Nets, Detroit Pistons, Toronto Raptors, Indiana Pacers e New Orleans Pelicans. Em 457 jogos, ele tem médias de 8.9 pontos, 4.2 rebotes e 2.4 assistências.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA