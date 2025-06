Boletim de rumores e trocas da NBA (30/06/2025) – Parte II

Bem-vindo à segunda edição de 30 de junho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Warriors deve perder Gary Payton II como agente livre

Gary Payton II está de malas prontas para deixar o Golden State Warriors assim que o mercado da liga reabrir. O ala-armador vai ser agente livre e, por enquanto, a tendência é que uma renovação de contrato não aconteça. Segundo Monte Poole, da rede NBC Sports, vários dirigentes nos bastidores creem que o especialista defensivo não segue no time na campanha que vem.

“Parece, a princípio, um cenário bem duvidoso. Golden State ainda gosta dele e, por isso, não descartaria que cheguem a um acordo. Mas há muitas questões em aberto porque a situação de Jonathan Kuminga é a prioridade e vai exigir muito trabalho. Então, Gary deve estar em outra equipe na próxima temporada”, detalhou uma fonte para o setorista do Warriors.

Grizzlies seria favorito para tirar Ty Jerome do Cavs

Os torcedores do Cleveland Cavaliers já consideram a saída de Ty Jerome como algo quase certo. Afinal, o armador vai ser agente livre e deve receber grandes propostas de rivais. Mas, no fim das contas, para onde ele vai? Há vários interessados, mas um deles começa a sobressair. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, o Memphis Grizzlies seria o favorito de momento nessa concorrência.

A disputa pelos serviços do atleta de 27 anos, no entanto, passa longe de estar definida. Aliás, deve ser dura. Utah Jazz, Charlotte Hornets e Denver Nuggets, por exemplo, estariam entre os vários candidatos a contratar o jogador. Finalista ao prêmio de melhor reserva da liga, Jerome teve médias de 12,5 pontos e 3,4 assistências na temporada.

Magic declina opção, mas quer renovar com Mo Wagner

O pivô Moritz Wagner vai ser agente livre irrestrito nas próximas horas. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Orlando Magic resolveu não exercer a opção de extensão no contrato do alemão. Com isso, a franquia abdica de pagar US$11 milhões em salários e deixa o reserva testar o mercado.

Mas isso não significa que o jogador esteja de saída certa do time da Flórida. O jornalista conta que, a princípio, há um interesse mútuo no alongamento do vínculo e um negócio ainda pode sair. Essa decisão foi, antes de tudo, uma forma de maximizar a flexibilidade da equipe nas primeiras horas de mercado reaberto da liga.

Lakers se prepara para perder Finney-Smith no mercado

Dorian Finney-Smith está de saída do Los Angeles Lakers depois de só seis meses na franquia. De acordo com Dan Woike, do site The Athletic, os angelinos já dão como certa a perda do especialista defensivo para o Houston Rockets. Ele deve aceitar um contrato de quatro temporadas com os texanos que vai render cerca de US$60 milhões em salários. Detalhes sobre opções, por enquanto, não vieram à tona.

O ala de 32 anos tornou-se agente livre por causa da ativação de uma cláusula em seu contrato. Mas todos pensavam que, pelos ativos investidos na troca pelo veterano no meio da temporada, o time californiano não o deixaria sair. No entanto, especulações apontam para um mal-estar interno entre as partes. Isso fez com que o veterano, por fim, decidisse buscar uma nova equipe.

Finney-Smith disputou 43 jogos de temporada regular pelo Lakers desde que chegou ao time, na virada do ano. Ele registrou médias de 7,9 pontos e 3,6 rebotes, enquanto converteu quase 40% dos seus arremessos de longa distância.

Em transição

– O armador Ryan Rollins, para começar, vai ser agente livre restrito no Milwaukee Bucks. O time exerceu a oferta qualificatória no contrato do atleta e, assim, vai ter o direito de cobrir ofertas dos concorrentes.

– Keon Ellis, enquanto isso, segue no elenco do Sacramento Kings por mais um ano. A franquia da Califórnia ativou uma opção de extensão no contrato da revelação, que receberá US$2,3 milhões em salários na próxima temporada.

– Por sua vez, o veterano Joe Ingles já tem um acordo verbal para seguir no elenco do Minnesota Timberwolves. O ala de 37 anos vai receber o salário mínimo para seguir em Minneapolis, ou seja, US$3,6 milhões garantidos.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 30/06, você lembra de Jeff Taylor? Pois o ex-ala do Hornets está de malas prontas para a Romênia e vai jogar pelo Cluj Napoca até junho de 2026.

