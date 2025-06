Veterano, Nicolas Batum estende contrato com Clippers

Nicolas Batum acertou um novo contrato com o Los Angeles Clippers. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o acordo é de dois anos no valor de US$11.5 milhões. O ano final é uma opção da franquia. Desse modo, o time da Califórnia pode decidir se segue ou não com francês para 2026/27.

O acordo entre Clippers e Nicolas Batum ocorre após ele recusar uma opção no valor de US$4.9 milhões para 2025/26. Embora tenha tomado a decisão, o presidente Lawrenc Frank confirmou que havia interesse mútuo para um novo contrato.

Batum atuou em 78 jogos do Clippers na temporada passada. Com 17.5 minutos por partida, ele teve médias de quatro pontos, 2.8 rebotes e 1.1 assistência. Mesmo com números modestos, ele seguiu como um defensor eficiente e com um bom arremesso de três pontos. Na série de playoffs contra o Denver Nuggets, por exemplo, ele teve 40% do perímetro, 1.7 toco e 0.9 roubo.

Em novo contrato com o Clippers, Nicolas Batum pode estar em sua última temporada na NBA. Aos 36 anos, o francês indicou após os playoffs que pensa em encerrar a carreira ao fim de 2025/26,

“Há uma grande chance de que esta seja minha última temporada no basquete. O que vou fazer depois disso, ainda não tenho uma ideia definida”, disse Nicolas Batum.

Em 17 temporadas na NBA, Batum passou por Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets, Philadelphia 76ers e Los Angeles Clippers. Em 1131 jogos na carreira, ele tem 10 pontos, 4.8 rebotes e 3.1 assistências. Além disso, tem aproveitamento de 36.9% dos três pontos ao longo da passagem na liga.

No Clippers, por fim, Batum parte para seu sexto ano em duas passagens diferentes. Na primeira passagem, aliás, ele passou quatro temporadas e foi peça importante no núcleo com Kawhi Leonard e Paul George. No entanto, ele terminou trocado para o Philadelphia 76ers durante a temporada 2023/24. Na offseason do ano passado, portanto, retornou a Califórnia.

