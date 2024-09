Philadelphia 76ers: veja elenco, salários e projeção para 2024/25

O Philadelphia 76ers fez grandes mudanças no seu elenco e salários para a temporada 2024/25 da NBA. Com uma offseason movimentada, a franquia adicionou sete novos nomes pela agência livre, enquanto seis saíram. Entre as contratações, está o astro Paul George, que chega do Los Angeles Clippers. A equipe, portanto, progrediu em qualidade em relação ao último ano.

A principal adição do 76ers ao elenco foi o ex-jogador do Clippers. Após cinco temporadas na Califórnia, o astro assinou com Philadelphia por quatro temporadas. Em contrapartida, a equipe perdeu o antigo titular da posição, o ala Tobias Harris, que se transferiu para o Detroit Pistons.

Ainda durante a offseason, o Sixers conseguiu a renovação do armador Tyrese Maxey. Enquanto isso, contratou Reggie Jackson, Eric Gordon e Caleb Martin. Além dos três, outra contratação foi Guerschon Yabusele, que se destacou pela França nos Jogos Olímpicos de Paris, mas terá que brigar para garantir seu espaço na NBA.

Em relação ao Draft, o Sixers recrutou Jared McCain e Adem Bona. Escolha 16 da última seleção, McCain é um arremessador de elite e com controle de bola refinado. Além disso, é cotado como um bom defensor de perímetro.

Por fim, com as adições ao elenco, o Philadelphia 76ers passou a ser um dos times com maiores folhas salariais. Para 2024/25, por exemplo, a franquia terá a oitava maior folha salarial da NBA com um gasto previsto de US$188.3 milhões.

Philadelphia 76ers: elenco e salários

Posição Jogador Altura Idade Salário* G Ricky Council IV 23 1,98 1.89 G Jared McCain 20 1,88 4.02 G Justin Edwards** 20 1,98 – G Tyrese Maxey 23 1,88 35.1 G Kyle Lowry 38 1,83 2.0 G Jeff Dowtin** 27 1,90 – G Reggie Jackson 34 1,88 2.2 G Judah Mintz 21 1,93 – F Paul George 34 2,03 49.2 F Eric Gordon 35 1,90 3.3 F Kelly Oubre Jr. 28 2,01 7.9 F Caleb Martin 28 1,96 8.1 F KJ Martin 23 1,98 7.9 F David Jones** 22 1,98 – F Guerschon Yabusele 28 2,03 – F Max Fiedler 23 2,08 – C Adem Bona 21 2,03 – C Andre Drummond 31 2,11 5.0 C Joel Embiid 30 2,13 51.4

* US$ em milhões

** Two-way

Projeção

O Philadelphia 76ers fez adições interessantes ao seu elenco para 2024/25. A principal delas, claro, foi Paul George. Com o astro, a equipe ganhou um jogador com histórico no All-Star Game, que deve adicionar qualidade ofensiva e defensiva. Além disso, conseguiu a manutenção de Tyrese Maxey, enquanto Joel Embiid promete uma grande temporada. Portanto, a projeção é que o Sixers disputa o topo da Conferência Leste.

Titulares: Tyrese Maxey, Kelly Oubre Jr., Paul George, Caleb Martin e Joel Embiid

Rotação: Reggie Jackson, Kyle Lowry, Eric Gordon, Guerschon Yabusele e Andre Drummond

Técnico: Nick Nurse

Avaliação Jumper Brasil: Briga pelo topo do Leste

