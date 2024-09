“Paul George será melhor no Leste do que no Oeste”, prevê Kevin Garnett

Kevin Garnett é mais um ex-jogador que está animado com as perspectivas competitivas do Philadelphia 76ers com Paul George. Ele acredita que, para começar, o craque vai ser um encaixe perfeito ao lado de Joel Embiid e Tyrese Maxey. Assim, a equipe vai ser mais forte do que as já boas previsões dos analistas. Mas não para por aí: a sua aposta é que o ala tem tudo para brilhar mais na Pensilvânia do que pelo Los Angeles Clippers.

“O Sixers vai ser um adversário bem duro na próxima temporada. Todos vão querer ver essa equipe em quadra, pois há uma curiosidade sobre a dinâmica com Paul. Mas gosto muito do seu encaixe em Philadelphia. Aliás, eu acho que ele vai ser melhor atuando na conferência Leste do que no Oeste. Aqui, o ritmo do jogo é mais lento. E, sobretudo, poderá ter um recomeço”, projetou o ídolo, em seu podcast.

Mas a dinâmica dentro das quatro linhas não é o único quesito que pesa para a opinião de Garnett. Ele acredita que, ao mesmo tempo, George também vai achar um cenário mais tranquilo fora de quadra na Philadelphia. Los Angeles é uma cidade mais agitada, enquanto o elenco do Clippers atraía muitos rumores. Isso sem contar que o time se notabilizou por campanhas abaixo das expectativas nos últimos anos.

“Eu tenho certeza que Paul ouvia todas as especulações que circulavam sobre o vestiário do Clippers. Tinha muitos ruídos ali, antes de tudo. Então, vir para uma situação nova é algo interessante. Vai ser um recomeço, certamente. A motivação é natural. E sinto que há boas narrativas se construindo para que tenha sucesso na Philadelphia”, avaliou o integrante do Hall da Fama.

Montagem de elenco

Os fãs mais jovens podem não lembrar, mas Kevin Garnett se recorda que Paul George atingiu o estrelato no Leste. As suas primeiras temporadas como um astro consolidado, além de melhores resultados competitivos da carreira, aconteceram no Indiana Pacers. Lá se vão sete anos dessa época. Para o ídolo da NBA, o ala volta à conferência onde “surgiu” como um jogador bem melhor.

“Eu acompanhei Paul aparecer e ter muito sucesso em Indiana. Desde então, ele fez a carreira inteira no Oeste. A minha expectativa é que volte para o Leste com um estilo mais maduro, técnico e refinado. Além disso, ele jogará com um pivô do nível de Joel, tem Tyrese na armação. Essa equipe possui as peças necessárias para competir”, elogiou o ícone do Boston Celtics.

Mas, obviamente, um time competitivo não conta só com astros. A montagem do elenco é uma armadilha comum nesse tipo de situação, mas Garnett vê um trabalho excelente do Sixers. “Gostei da forma como Philadelphia ‘garimpou’ o mercado por competidores. Caleb Martin, por exemplo, é um competidor. Ele vai ser físico, marcar quem estiver do outro lado. Eu gosto demais dessa contratação”, completou.

Escolha a dedo

George, aliás, não é só visto por Garnett como um reforço perfeito para o Sixers. Antes da oficialização da notícia, alguns dos atletas da franquia já aprovavam a contratação. Maxey, por exemplo, revelou que teve uma conversa com Embiid antes da offseason em que o ala era citado. O camaronês apontou o ainda jogador do Clippers como a adição dos seus sonhos para o elenco.

“Joel analisou a lista de agentes livres inteira e disse que Paul era quem queria. Também achei uma grande ideia, pois, se parar para pensar, o encaixe é insano. Temos o melhor pivô do planeta, em primeiro lugar. Eu sou um armador, obviamente. E, agora, junta-se um dos alas mais versáteis dessa liga. Simplesmente não dá para pedir nada melhor do que isso”, celebrou o armador.

