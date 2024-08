Tyronn Lue minimiza saída de Paul George do Clippers: “Todos estão errados”

Perder um astro, via de regra, reduz a competitividade de uma equipe. Os torcedores e analistas perdem a confiança, pois a tendência clara é um declínio nos resultados. Mas todos sabem que os esportes não são ciência exata. O técnico Tyronn Lue aposta nisso quando o assunto são as projeções para o Los Angeles Clippers sem Paul George. Ele garante que o time vai superar expectativas assim que entrar em quadra.

“Quando você perde um jogador da qualidade de Paul, as pessoas já pensam que a sua equipe não vai ser mais competitiva. Esse pensamento, no entanto, só me desafia e motiva ainda mais. Todos contarem a gente como ‘carta fora do baralho’ injeta mais combustível em nosso trabalho. Afinal, eu mal posso esperar para provar que todo mundo está errado”, disparou o treinador, em entrevista à ESPN.

A saída de George marca o fim de um período de cinco anos de êxtase e decepção. O Clippers apostava que tinha uma base destinada ao título quando reuniu o astro com Kawhi Leonard. Além disso, em algumas das temporadas, teve o elenco mais forte da liga. Mas, no fim das contas, as lesões atrapalharam os principais jogadores e isso só resultou em uma final de conferência no intervalo.

“Eu acho que nunca conseguimos colocar o nosso melhor time em quadra nos playoffs. Nunca tivemos, ao mesmo tempo, Paul, Kawhi e todos os outros em plenas condições. Todos trabalharam duro e tentamos diferentes abordagens para manter saudável cada atleta, mas não deu certo. Tentamos de tudo, mas o destino simplesmente não quis”, lamentou o ex-armador da NBA.

Reforços

O Clippers perdeu Paul George, mas Tyronn Lue admite que a franquia também esteve ativa no mercado. Mesmo com limitações de investimento, o time consegue alguns bons negócios depois da abertura da agência livre. Chegaram, por exemplo, os atléticos Kris Dunn e Derrick Jones Jr. Nicolas Batum, além disso, está de volta. Os movimentos até podem parecer poucos, mas, para o técnico, mudam bastante o panorama da equipe.

“As peças que adicionamos nesse ano, a princípio, exigem que joguemos de outro jeito. Mas o que nunca pode mudar é que precisamos jogar um basquete vencedor. Eu sei que temos chances de sermos muito bons. O meu trabalho é garantir que cheguemos a esse ponto. E eu posso garantir que, certamente, vou fazer de tudo para alcançarmos isso”, cravou o treinador de 47 anos.

As adições não se limitam às quatro linhas da quadra. Lue adicionou o veterano Jeff Van Gundy à comissão técnica e, assim, se vê fortalecido para um dos maiores desafios da carreira como técnico. “A chegada de Jeff, certamente, vai ser muito importante. Nós perdemos Paul, enquanto passamos a ter um elenco bem mais jovens. Então, vamos precisar de toda a ajuda possível para colocar o time no caminho certo”, celebrou.

Desde o início

Os reforços, no entanto, não se limitam aos jogadores que chegaram nos últimos meses. Lue vê uma perspectiva renovada, por exemplo, em realizar uma pré-temporada inteira com James Harden. O armador chegou com a temporada passada em andamento, então não houve tempo hábil para uma integração ideal. Ele acredita que o astro será (ainda) melhor com esse tempo para treinar com o grupo.

“Ter James desde o início da preparação, para começar, vai fazer uma diferença muito grande. Aprender como utilizá-lo com a temporada em andamento foi bem complicado. O que vimos é que nós podemos fazer tudo funcionar a partir de pick-and-rolls. Todos pontuam, fazem jogadas e facilitam o trabalho uns dos outros quando o executamos com qualidade”, apontou o confiante técnico.

