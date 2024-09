DeMar DeRozan considerou Lakers e 76ers antes de fechar contrato

DeMar DeRozan assinou com o Sacramento Kings para a temporada 2024/25, mas poderia ter vestido as camisas de Los Angeles Lakers ou Philadelphia 76ers. O astro revelou as opções que teve na agência livre em participação no podcast de Paul George, Podcast P. O veterano foi um dos principais alvos da offseason, mas optou pelo Kings.

“Com certeza existiam outras opções e outras escolhas que eu poderia ter tomado no mercado. O Philadelphia 76ers, por exemplo, era uma opção. O Los Angeles Lakers sempre foi uma opção. O mesmo vale para o Los Angeles Clippers. Também teve o Miami Heat. Chegamos a conversar. Então, existiram várias opções legítimas de times em que eu poderia estar. Eu as considerei, mas no fim preferi o Kings”, explicou.

DeRozan procurava uma franquia de cultura vencedora, de acordo com o próprio atleta. Tudo em Sacramento foi muito atrativo para ele. Desde jogadores, treinadores e até o laser roxo aceso nas vitórias da equipe em casa.

“É claro que você olha para várias coisas quando é um agente livre. Mas todas elas me agradaram em relação ao Kings. Você sabe, ótimos jogadores, ótimo técnico e sempre com a lembrança muito viva do maldito laser que é aceso a cada vitória da franquia. Eles vencem jogos, fazem isso de uma maneira ótima. Sinto que posso ajudá-los a ir além. É uma cultura contagiante, uma franquia vencedora que pensa grande. É onde quero estar”, concluiu.

O relato do novo astro da equipe mostra o quanto Sacramento evoluiu nos últimos dois anos. Mesmo sem chegar aos playoffs em 2023/24, a imagem do time é outra na NBA. Antes de 2022/23, a franquia ficou 17 anos sem disputar a pós-temporada. De alguma forma, o Kings se tornou atraente a ponto de vencer a concorrência das equipes citadas pelo jogador.

E, de fato, vários rumores ligaram o ex-ala do Chicago Bulls a esses times. O Los Angeles Lakers o queria como plano B após perder os primeiros alvos do mercado. O Miami Heat tentou o mesmo. O Los Angeles Clippers enxergava DeRozan como um possível substituto para Paul George. E o Philadelphia 76ers o teve como alternativa caso não alcançasse George.

Mas Sacramento também vinha de um histórico recente de falhas em concretizar trocas. Só no último ano, a equipe esteve interessada em Pascal Siakam e OG Anunoby. Mas, em ambos os casos, o pacote oferecido pelo Kings não agradou. Então, o Toronto Raptors negociou com seus rivais de conferência: Indiana Pacers e New York Knicks.

Após negociar Alex Caruso, o Chicago Bulls pareceu liberar algumas de suas lideranças veteranas para troca. Enquanto o mercado de Zach LaVine e Nikola Vucevic não esquentou, o ala foi envolvido em uma sign-and-trade que o levou para o Kings.

Mesmo com Lakers, 76ers, Heat e Clippers interessados, DeMar DeRozan escolheu Sacramento. Portanto, firmando um novo momento para a franquia de De’Aaron Fox e Domantas Sabonis.

