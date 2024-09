Boletim de rumores e trocas da NBA (18/09/2024)

Bem-vindo à edição de 18 de setembro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Knicks fecha contratos com Marcus Morris e Landry Shamet

O New York Knicks acertou a contratação de dois reforços conhecidos para o período de pré-temporada. A equipe assinou vínculos não garantidos de um ano com os veteranos Marcus Morris e Landry Shamet. Ambos vão disputar um espaço, a princípio, no elenco efetivo da equipe. Com isso, eles podem ser dispensados pelo time sem custos até o início da campanha.

Os dois atletas aceitaram a oferta porque a franquia segue com espaços em aberto no plantel. Segundo Ian Begley, da rede SportsNY, a dupla foi indicada pelo técnico Tom Thibodeau teria chances reais de seguir em Nova Iorque. Morris disputou 49 jogos na temporada passada, com médias de 6,4 pontos e 2,7 rebotes. Shamet, por sua vez, registrou 7,1 pontos por noite em 46 partidas no Washington Wizards.

Publicidade

Leia mais sobre trocas na NBA

Dzanan Musa recusa ofertas da NBA e fica no Real Madrid

O ala Dzanan Musa ensaiou uma “novela”, mas acertou a renovação de contrato com o Real Madrid. E, segundo o próprio, o acerto não saiu por falta de interesse no mercado. O ex-atleta do Brooklyn Nets revelou que recebeu ofertas para retornar à NBA antes do acordo com os espanhóis. Embora não descarte a volta no futuro, ele preferiu seguir no clube atual.

“Eu estou bem feliz em Madrid, antes de tudo. Tanto que recusei algumas propostas da NBA para seguir aqui. Nunca vou fechar a porta para possíveis mudanças, mas, agora, não deixaria a Espanha por nenhum motivo. Sou um vencedor, então quero jogar para vencer”, declarou o atleta bósnio. Musa já foi bicampeão europeu pelo time espanhol.

Publicidade

TJ Warren se junta a veteranos monitorados pelo Kings

O Sacramento Kings segue em busca de veteranos para reforçar o seu elenco. Sabe-se que Isaiah Thomas já realizou treinos para a equipe. Jae Crowder também é esperado nos próximos dias, mas o experiente ala não vem sozinho. De acordo com Sam Amick, do site The Athletic, TJ Warren também aceitou um convite do time para treinamentos.

O atleta de 31 anos tinha uma carreira consolidada na liga até 2020. Então, uma série de lesões quase colocou fim a sua trajetória na NBA. Ele finalizou a campanha passada no Minnesota Timberwolves, mas não fez parte da rotação e só participou de 11 jogos. Warren acumula médias de 14,3 pontos e 3,9 rebotes em quase 400 partidas na liga.

Publicidade

Reserva do Hornets, Nick Richards gera interesse de troca

Nick Richards foi titular na maior parte da temporada passada do Charlotte Hornets. No entanto, com Mark Williams saudável, a expectativa é que o jogador saia do banco de reserva. E, por isso, várias equipes estão de olho em sua possível disponibilidade para trocas. Segundo Ian Begley, da rede SportsNY, o pivô de 26 anos é um candidato a ser negociado em breve.

“Eu ficaria de olho em Nick, certamente, para uma negociação nos próximos meses. Já se noticiou, aliás, que o Knicks mostrou interesse em sua aquisição nessa offseason”, revelou o experiente repórter. O atleta atrai especulações, antes de tudo, pelo contrato “amigável” a que está atrelado. Ele vai receber US$5 milhões anuais em salários nas próximas duas temporadas.

Publicidade

Richards foi escolhido pelo Hornets na segunda rodada do draft de 2020 e, desde então, está em ascensão gradual no time. Na última temporada, registrou as melhores marcas da carreira em pontos (9,7), rebotes (8,0) e aproveitamento de arremessos (69,1%).

Leia mais sobre negociações na NBA

Em transição

– O ala-armador Alondes Williams, para começar, é o novo contratado do Los Angeles Clippers para a pré-temporada. O atleta assinou um vínculo não garantido e, com isso, vai disputar uma vaga no elenco angelino.

Publicidade

– Markieff Morris está de contrato renovado com o Dallas Mavericks, mas ainda não há garantia de sua permanência no time. Confirmou-se que o acordo do veterano ala-pivô não é garantido, então pode ser dispensado antes do início da temporada.

– O Minnesota Timberwolves, enquanto isso, anunciou dois reforços: o armador Skylar Mays e o ala Eugene Omoruyi. A dupla, que disputou 38 ou mais partidas na última temporada, vão participar do período de pré-temporada do time.

Publicidade

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 18/09, você lembra de Perry Jones? Pois o ex-ala do Houston Rockets está de malas prontas para a Arábia Saudita, onde vai atuar pelo Al Ahli Jeddah.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA