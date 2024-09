Jalen Green reafirma desejo de novo contrato no Rockets

Jalen Green vai começar a próxima temporada, provavelmente, na reta final de contrato com o Houston Rockets. O pontuador vai entrar no último ano do seu vínculo de novato e, com isso, já é elegível a uma extensão prévia. Rumores indicam que os texanos não descartam a possibilidade, mas, por enquanto, nada aconteceu. O jovem não esconde que o seu desejo seria um acordo antes do início da campanha.

“É claro que quero uma extensão. A minha preferência, aliás, seria acertar um contrato em longo prazo agora. Mas o meu foco está em disputar a temporada que está por vir com os atletas que temos e tentar chegar aos playoffs. Estamos construindo um senso de camaradagem e, sobretudo, identidade. Com esse foco, sei que tudo vai se resolver lá na frente”, disse o ala-armador, em entrevista ao jornal Houston Chronicle.

A hesitação do Rockets em relação a Green é compreensível. Ele teve um péssimo início de temporada, antes de protagonizar uma ascensão meteórica nos dois meses finais de campanha. Como resultado, chegou a offseason em seu momento mais “valorizado” na NBA em muito tempo. O time subiu de produção sob o seu comando e, mais regular, o jogador espera se consolidar como “termômetro” da equipe.

“Nós terminamos a última temporada em alta. Estávamos todos juntos, unidos e, assim, quase chocamos a liga. A nossa única preocupação era entrar em quadra e desenvolver entrosamento naquele momento. Essa é a parte mais importante agora: todos voltarem a trabalhar juntos. Tudo o que vamos conquistar, afinal, é como uma equipe”, cravou o atleta de 22 anos.

Playoffs

O Rockets, de fato, finalizou a última temporada em um grande momento. Os texanos fecharam a campanha com 16 vitórias nos últimos 23 jogos e, assim, quase foram ao play-in. Houve certo momento em que o time teve o confronto direto para alcançar o Golden State Warriors na classificação. Para Green, esse é mais um sinal claro de evolução do elenco rumo a um futuro vencedor.

“A gente está entendendo o que é preciso para vencer nessa liga. Mais do que isso, nós vimos o que podemos fazer se jogarmos duro. Acho que sabemos o precisamos fazer, então, desde o primeiro jogo da próxima temporada. Caso joguemos naquele nível do começo ao fim, eu espero que possamos chegar aos playoffs”, afirmou o titular de Houston.

Green, nesse sentido, não deixa dúvidas sobre o pensamento dos texanos para 2025. O sucesso está atrelado, de forma completa e invariável, a estar entre os oito melhores do Oeste. “Se eu jogar naquele nível pela temporada inteira, eu acho que o time também tende a crescer. E, com isso, nós vamos estar nos playoffs quando abril chegar. Isso é tudo o que queremos”, reforçou.

Tradição

O novo contrato de Jalen Green no Rockets não deve sair antes da próxima offseason. Ele é elegível, afinal, a um vínculo de até US$224 milhões por cinco temporadas. É um compromisso “pesado” para um atleta ainda tão irregular. Mas o ala-armador já traça planos para uma permanência em longo prazo em Houston. No último fim de semana, por exemplo, estreou o seu evento para jovens jogadores de basquete locais.

“Eu espero que isso vire um evento constante e dure vários anos. Esse é o meu plano, a princípio. Sei que demorou um pouco para começarmos, pois já estou em meu quarto ano aqui em Houston. Mas, agora, a intenção é não parar mais. Quero fazer isso todos os anos. Quero que seja uma tradição por aqui”, projetou o jovem pontuador.

