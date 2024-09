Ala do Rockets pode se aposentar aos 21 anos na NBA

De acordo com o jornalista Shams Charania, do site The Athletic, o ala AJ Griffin, do Houston Rockets, estaria considerando se aposentar da NBA. O detalhe: ele está com apenas 21 anos. Griffin iniciou sua carreira há duas temporadas no Atlanta Hawks. Então, ele foi em troca para o time texano na atual offseason.

Filho do técnico Adrian Griffin, que trabalhou com o Milwaukee Bucks até a metade da última campanha, o ala chegou a se afastar das quadras por um período em 2023/24. Em dezembro, por exemplo, ele falou que precisava cuidar de problemas pessoais.

“Sim, estou feliz por voltar. O time foi ótimo comigo, me apoiando, enquanto precisei me afastar por problemas pessoais. Mas está tudo bem, agora”, disse Griffin.

Enquanto isso, a direção do Hawks tentou trabalhar com o ala e, ao fim da última temporada, o negociou para o Rockets. Embora tenha feito um bom primeiro ano em Atlanta (8.9 pontos em cerca de 19 minutos), ele acabou perdendo espaço em 2023/24.

Mas existem outras explicações. Griffin tinha muitos concorrentes por tempo de quadra, enquanto houve uma mudança no comando técnico da equipe. Após a saída de Nate McMillan, Quin Snyder assumiu. Como resultado, o atleta esteve em apenas 20 partidas com 8.6 minutos por noite.

Décima sexta escolha no Draft de 2022, o ala chegou ao Rockets em julho, mas a notícia de que pode se aposentar da NBA pegou a direção de surpresa. Isso porque Houston enviou Pelle Larsson ao Miami Heat e o time da Flórida mandou Nikola Djurisic ao Hawks.

Ou seja, o Rockets apostava em suas qualidades que mostrou no primeiro ano na NBA. Apesar de ainda não exister uma confirmação, as chances de ele deixar o basquete seriam consideráveis. De acordo com Charania, o jogador está pensando seriamente no assunto.

Até o momento, o ala recebeu US$7.2 milhões em contratos, mas ainda possui mais dois anos, totalizando cerca de US$17 milhões. Caso ele se aposente, seu acordo é cancelado para as próximas temporadas. No entanto, o time (Rockets) pode manter seus direitos se ele quiser retornar algum tempo depois.

Mas se o Rockets optar por abrir mão, Griffin precisa aguardar um determinado período (de acordo com os termos da NBA) e o ala poderia assinar com outra equipe. Além disso, caso o jogador não tenha interesse em retornar, ele pode negociar com o time para receber valores (menores).

Portanto, tudo depende de um entendimento entre Griffin e a direção do Rockets.

