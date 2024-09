Jornalista aponta notas que insultam jogadores da NBA no 2K25

O NBA 2K25 foi lançado na última semana e as notas dos jogadores geraram diferentes reações. Em alguns casos, por exemplo, fãs e atletas identificaram injustiças nas classificações. Em outros, os usuários do jogo consideram os valores justos. Desse modo, o jornalista Grant Hughes, do site Bleacher Report, listou as notas que ele considerou “desrespeitosas” com os jogadores.

Entre os jogadores, a melhor entre as notas do NBA 2K25 é de Nikola Jokic. Com 2,13 metros e habilidades distintas para um pivô, o astro do Denver Nuggets lidera a lista com uma nota geral de 97. Assim como ele, Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo também receberam uma classificação geral de 97.

No entanto, para o jornalista, não foi justo com Jokic igualá-lo com os dois europeus. Hughes, afinal, argumenta que Jokic conquistou três dos últimos quatro MVPs da NBA. Além disso, conquistou o título em 2023 e apresentou uma consistência maior em consideração a Doncic e Antetokounmpo.

“Nenhum dos dois tem os elogios ou o sucesso consistente nos playoffs como a estrela do Denver Nuggets. Jokic está no auge de sua carreira, tem um campeonato e continua sendo o melhor elevador de talento de seus companheiros de equipe. Esses outros dois jogadores são indiscutivelmente ótimos, mas o que mais Jokic precisa fazer para se destacar?. Dê um 98 e pronto”, contestou Hughes.

Anthony Davis (94)

Anthony Davis também aparece entre as dez maior notas do NBA 2K25. O astro do Los Angeles Lakers, afinal, recebeu um rating de 94. Para Hughes, no entanto, ele merece pelo menos mais um ponto, para se igualar a LeBron James, Jayson Tatum e Stephen Curry.

“Davis pode ser considerado o pivô defensivo mais completo da liga. Além disso, ele mostrou durabilidade no ano passado, presente em 76 partidas, sendo o único jogador com pelo menos 24 pontos, 12 rebotes e dois tocos nas duas últimas temporadas. Não estamos sugerindo que ele mereça estar no nível de Jokic, mas um 95 ou 96 parece ser mais adequado para o lugar dele na NBA”, afirmou.

Tyrese Haliburton (90)

Ainda entre as estrelas, o jornalista também não achou justa a nota de Tyrese Haliburton. Após uma temporada espetacular com o Indiana Pacers, o armador recebeu uma classificação de 90. O número, no entanto, é inferior a outros nomes, como Kyrie Irving, Jaylen Brown e Donovan Mitchell. Hughes, no entanto, acredita que o astro deveria estar no mesmo patamar dos demais.

“Ninguém deveria ficar muito irritado com uma nota 90. Contudo, ao mesmo tempo, Haliburton parece um pouco subestimado. Ele liderou a liga em assistências por jogo, transformou o Pacers e levou a equipe às finais do Leste. Você poderia considerar que Irving, Brown e Mitchell são tão valiosos quanto ele. No entanto, é difícil explicar eles com dois pontos à frente”, considerou o jornalista.

Zach Lavine (83)

Zach Lavine se tornou um problema para o Chicago Bulls nos últimos anos. Isso porque, a equipe deseja trocá-lo, mas nenhuma franquia tem interesse. O jornalista, contudo, acredita que o ala-armador merece uma nota melhor do que 83. Isso porque, “ele não é um jogador ruim e está apenas dois pontos de Nikola Vucevic e três de Lonzo Ball. Isso parece muito baixo”.

“Lavine tem seus defeitos, não é bom defensor e só passa a bola como último recurso. Ainda assim, é vítima de seu contrato na classificação. E isso é injusto. Ele merece uma classificação superior a caras como CJ McCollum (84), Brandon Ingram (85) e Jalen Green (84)”, afirmou o jornalista.

Darius Garland (82)

O Cleveland Cavaliers sofreu com a incostância de Darius Garland em 2023/24. Ainda assim, o armador continuou como o segundo principal nome da equipe. Entretanto, a 2K decidiu dá-lo uma nota de 82 para a próxima versão do simular. Hughes, assim, acha que ele merecia algo melhor.

“Garland lesionou a coxa pela segunda vez e quebrou a mandíbula. Perder tanto tempo pode acabar com o ritmo de qualquer jogador. Na próxima temporada, portanto, ele vai fazer essa classificação parecer ridículo em um ano de recuperação”, considerou.

Fred VanVleet (84)

Outro armador que recebeu uma nota polêmica foi Fred VanVleet. Após se destacar pelo Houston Rockets, o armador recebeu somente 84 como classificação. A nota, aliás, é similar ao do seu companheiro Jalen Green. Desse modo, o suficiente para o jornalista considerar que o astro foi injustiçado pela produtora Take Two.

“Não há argumento de que Green mereça a mesma classificação de VanVleet. Ele é atlético e jovem, além disso tem o pedigree de uma segunda escolha. No entanto, ele não está no mesmo nível do seu companheiro”, garantiu Hughes.

Bam Adebayo (88)

Entre as notas dos jogadores no NBA 2K25 mencionadas até aqui, o jornalista considerou a de Bam Adebayo a mais insultante. Mesmo após seu destaque com o Miami Heat, o astro recebeu somente 88 de classificação. O valor é o mesmo de Domantas Sabonis e Karl-Anthony Towns, além de menor em relação a Trae Young ou Paolo Banchero.

“88? Sério? Adebayo está na lista dos defensores mais versáteis da NBA e se encaixa em qualquer esquema. No entanto, parece que ele está sendo penalizado por estar logo abaixo da elite estabelecida por pivôs. Ainda assim, reconhecemos que ele merece pelo menos um 90”, considerou Hughes.

Paul George (89)

Novo reforço do Philadelphia 76ers, Paul George recebeu uma classificação de 89 no simulador. A nota, desse modo, o coloca atrás de Ja Morant, que pouco jogou em 2023/24, enquanto o deixa bem abaixo de alas com qualidades similares, como Jaylen Brown e Kawhi Leonard.

“Talvez o argumento seja que George faz tudo em um nível B+, o que justificaria o 89. No entanto, isso não é verdade. É possível argumentar que Brown e Leonard merecem estar acima dele, mas eles não são tão superiores que o jogador do 76ers”, afirmou.

Lauri Markkanen (86)

Por fim, Hughes apontou uma injustiça com Lauri Markkanen. O astro do Utah Jazz, afinal, recebeu somente 86, o que o equiparou com “jogadores que não estão em sua categoria”, como Franz Wagner e Dejounte Murray.

“O ala está vindo de um ano estelar com o Jazz, com 23.1 pontos por jogo e 48%, 39.9% e 89.9% nos arremessos. Mesmo assim, seu 86 é o mesmo de Wagner, que acertou 28.1% dos três pontos, e Murray, que nunca teve uma eficiência de pontuação como a de Markkanne. Talvez, haja ceticismo sobre a produção do finlandês, por ter vindo de um time que está em reconstrução”, finalizou Hughes.

