Houston Rockets: veja elenco, salários e projeção para 2024/25

O Houston Rockets quase não teve mudanças em seu elenco e nos salários para 2024/25. A equipe, afinal, segue em reconstrução e focou novamente no Draft para a montagem da sua equipe. Por outro lado, a expectativa é de uma melhora na segunda temporada de Ime Udoka em relação à campanha passada, quando a franquia flertou com o play-in e terminou na nona posição da Conferência Oeste.

Na offseason, o Rockets realizou somente as adições de AJ Griffin e Steven Adams. A explicação, neste caso, é que a equipe mantém cautela para a manutenção do seu teto salarial. Os jovens destaques do elenco, Jalen Green e Alperen Sengun, afinal, encerram seus contratos em 2024/25 e estão elegíveis para uma extensão. Desse modo, não há motivos para comprometer o limite de gastos com outros jogadores.

Desse modo, o trabalho da franquia foi voltado para o Draft. Durante a seleção, aliás, o time conseguiu o melhor talento: o ala-armador Reed Sheppard. Durante a Summer League, o calouro registrou médias de 20 pontos, 5.3 assistências e 4.8 rebotes. Portanto, se tornou favorito para o prêmio de Calouro do Ano em 2024/25.

Enquanto isso, Freed VanVleet segue como principal nome da franquia para a próxima temporada. Aos 30 anos, o armador é um dos mais experientes e é a aposta da diretoria para ajudar no desenvolvimento dos jovens jogadores.

Houston Rockets: elenco e salários

Pos Jogador Altura Idade Salário* G Fred VanVleet 1,83 30 42.8 G Jalen Green 1,93 22 12.4 G Amen Thompson 2,01 21 9.2 G Reed Sheppard 1,88 20 10.0 G Jeenathan Williams** 1,90 26 – G Aaron Holiday 1,88 22 4.7 F Dillon Brooks 1,98 28 22.2 F Tari Eason 2,03 23 3.6 F AJ Griffin 1,98 21 3.8 F Jae’Sean Tate 1,93 28 7.0 F Cam Whitmore 2,01 20 3.3 F Jack McVeigh** 2,08 28 – F Jabari Smith Jr. 2,11 21 9.7 F Jeff Green 2,03 38 9.6 C Alperen Sengun 2,11 22 5.4 C Steven Adams 2,11 31 12.6 C Jock Landale 2,11 28 8.0 C N’Faly Dante** 2,13 24 –

*US$ em milhões

** Two-way

Projeção

O Rockets segue como um elenco em reconstrução para a temporada 2024/25. No entanto, a esperança da equipe é que Green e Sengun, principalmente, possam dar o próximo passo e consigam colaborar com a equipe. Além disso, a chegada de Sheppard via Draft é uma adição interessante para a equipe. Portanto, a expectativa é de que a franquia tenha uma campanha similar ao ano passado e brigue pelo play-in do Oeste.

Titulares: Fred VanVleet, Jalen Green, Dillon Brooks, Jabari Smith Jr e Alperen Sengun

Rotação: Reed Sheppard, Amen Thompson, Tari Eason, Cam Whitmore e Steven Adams

Técnico: Ime Udoka

Avaliação Jumper Brasil: briga por play-in

