Jornalista aposta Houston Rockets nos playoffs da NBA

O Houston Rockets visa alcançar os playoffs da NBA em 2024/25. Embora difícil, a meta não é impossível para a franquia texana. Isso porque, o time evoluiu consideravelmente na última temporada com a liderança de Fred VanVleet e os jovens Jalen Green e Alperen Sengun. Enquanto isso, adicionou o talentoso Reed Sheppard através do Draft.

Desse modo, a expectativa de Sam Vecenie, do site The Athletic, é de que a franquia cumpra o objetivo. Para isso, no entanto, o jornalista acrescenta que o time do técnico Ime Udoka depende da evolução de seus jovens jogadores.

“Para mim, o Rockets depende do salto dos jovens jogadores. Ainda assim, eu acredito em playoffs da NBA para o Houston Rockets. É como se iniciasse a temporada entre os oito primeiros. Acho que essa é uma expectativa razoável sob o comando de Udoka. Além disso, com Steven Adams chegando para ser o pivô reserva, todo o potencial de crescimento e com sorte, é possível ter uma temporada completa”, escreveu Vecenie.

A projeção para o Rockets é certamente positiva após anos de reconstrução. Na última campanha, por exemplo, a franquia terminou com a 11ª campanha da Conferência Oeste, com 41 vitórias. Apesar de não se classificar à pós-temporada, o time comandado por Udoka mostrou que tem potencial e pode alcançar voos mais altos.

Entre os pontos positivos, aliás, estiveram os jovens Green e Sengun. O jovem ala-armador, afinal, conseguiu médias de 19.6 pontos e 5.2 rebotes, enquanto se consolidou em uma aposta para o All-Star Game. O turco, por sua vez, se transformou em um dos pivôs mais promissores da NBA.

Por fim, a equipe conseguiu a adição do talentoso Sheppard no Draft, enquanto assinou com Adams na agência livre. Além disso, há a expectativa de uma evolução considerável para 2024/25.

Jogador especial

Uma das apostas para a boa temporada do Rockets passa por Reed Sheppard. Selecionado na terceira posição do Draft, o jovem da Universidade de Kentucky demonstrou potencial na Summer League. Desse modo, o GM Rafael Stone projetou que ele pode ser um “jogador especial na NBA”.

“Nós realmente acreditamos que Reed tem a chance de ser um jogador especial nessa liga. Os seus instintos dentro de quadra, para começar, são espetaculares. Elite. Além disso, esse garoto é um grande passador. Ele constrói e faz jogadas pressionado pelas defesas que poucos jogadores são capazes. É especial mesmo”, afirmou o dirigente, depois da segunda vitória dos texanos no torneio.

Sheppard registrou médias de 20,0 pontos, 4,7 rebotes, 4,7 assistências e 3,0 roubos de bola na competição até agora. Mostrou, mais do que isso, um entrosamento imediato com o ala Cam Whitmore. É comum que vários calouros não sejam tão brilhantes na Summer League por causa do nervosismo óbvio da estreia. Mas, para o calouro de Houston, isso não tem sido um problema.

“Eu sei que existe muita badalação e comentários, mas, no fim das contas, é basquete. O jogo dentro de quadra é o mesmo. Sei que vou ter altos e baixos, pois não há atleta perfeito. Os erros vão acontecer, então só tento manter uma postura positiva sempre. Eu entro em quadra pensando, sobretudo, em me divertir e jogar da forma certa. É o que realmente importa”, cravou o jovem

