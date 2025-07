NBA: Jornalista vê Celtics fazendo troca de novos jogadores

O Boston Celtics ainda deve envolver alguns jogadores em troca na agência livre da NBA. Afinal, sem Jayson Tatum, além das trocas de Kristaps Porzingis e Jrue Holiday, o time ainda não tem um elenco forte o bastante para brigar nos playoffs de 2025/26. Então, pensando em fazer a equipe competir, o jornalista Jedd Pagaduan, do site Clutch Points, sugeriu que Boston poderia negociar aqueles que chegaram por Porzingis e Holiday.

Neste caso, Georges Niang (que estava no Atlanta Hawks) e Anfernee Simons (ex-jogador do Portland Trail Blazers), poderiam sair para deixar o Celtics em condições de brigar na próxima campanha da NBA. A ideia seria reforçar o elenco em posições carentes. Além de Porzingis, o time de Boston deve perder Al Horford na agência livre, enquanto Luke Kornet foi para o San Antonio Spurs.

Ou seja, por enquanto o Celtics conta apenas com Neemias Queta, Xavier Tillman, além de Luka Garza, contratação na agência livre, entre os jogadores de garrafão. De acordo com Pagaduan, é pouco para brigar por alguma coisa na nova campanha. Então, usar o contrato de Simons para ter um pivô com capacidade para ser titular, seria um dos objetivos.

O jornalista cita Nikola Vucevic, do Chicago Bulls, como um eventual reforço. Vucevic vai entrar em seu último ano de contrato, o que poderia ajudar em uma troca para o Celtics. Como ele vai ganhar US$21.4 milhões, seria mais uma forma de o time economizar. Isso porque Simons tem um salário de US$27.7 milhões. Por outro lado, Niang tem US$8.2 milhões, também expirante.

Na agência livre da NBA, ficou difícil encontrar jogadores de garrafão, então o caminho mais curto para o Celtics seria buscar uma troca. Afinal, as melhores opções do setor já acertaram com novos times e o que sobrou (Al Horford) não teria interesse em voltar. Ao menos, de acordo com os rumores.

Além de Niang e Simons, o ala Sam Hauser também é candidato a troca no Celtics. Por enquanto, com o que tem, o time não tem força para lutar pelos primeiros lugares. Apesar de o Leste estar mais fraco após a offseason da NBA, vale lembrar que a franquia tem a própria pick do próximo Draft.

Ainda não tem nada certo, mas o time de Boston pode tentar competir no início de 2025/26 e, depois, com o andamento da campanha, avaliaria suas opções. O Celtics ainda se preocupa com o joelho de Jaylen Brown para a próxima temporada da NBA. Ele passou por cirurgia há menos de um mês, mas deve estar pronto para a fase de treinamentos.

