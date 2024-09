Anthony Davis ainda quer troca por pivô no Lakers

O astro Anthony Davis segue pedindo ao Los Angeles Lakers uma troca por um pivô na NBA. De acordo com Dave McMenamin, da ESPN, o craque deixou claro sua preferência por ser ala-pivô e quer que um outro jogador o acompanhe no garrafão. Até o momento, contudo, a franquia não conseguiu destravar nenhuma negociação por um nome da posição.

O desejo de Davis é antigo. Desde que chegou à franquia, aliás. Em 2019, durante a sua apresentação, afinal, ele revelou sua preferência em ser ala-pivô. “Eu gosto de jogar como 4. Não vou nem disfarçar, eu gosto de jogar como 4. Eu realmente não gosto de ser pivô”, afirmou o craque, na época.

O Lakers, no entanto, jamais conseguiu agradar o seu craque. Na temporada passada, por exemplo, de acordo com o site Cleaning The Glass, Davis jogou com ala-pivô em 921 posses. Ao seu lado, estiveram Christian Wood e Jacson Hayes, na maioria das vezes. Em comparação, como pivô, ele jogou em 4.741 posses. Ou seja, cerca de 84% das jogadas como único jogador de garrafão do Lakers.

Anthony Davis, porém, não desistiu do desejo de uma troca por um pivô no Lakers. A pressão chegou até mesmo a JJ Redick, novo treinador da equipe. Em entrevista à rádio Sirius XM, o comandante reforçou a necessidade do time conseguir um pivô para a temporada 2024/25.

“Certamente, você tem que olhar para o que eu acho que é um elenco muito bom, um elenco equilibrado”, iniciou Redick. “Por isso, gostaríamos, em algum momento, de conseguir um outro pivô. Um grande e forte pivô. Basta olha para a Conferência Oeste e observar que eles adicionaram pivôs. Então, para certos confrontos na pós-temporada, você vai precisar de muito tamanho”, completou Redick.

Desde então, o Lakers monitorou as situações de diversos nomes. Entre eles, Jonas Valanciunas. O lituano, no entanto, assinou com o Washington Wizards. Desse modo, de acordo com Zach Buckley, do Bleacher Report, o agente livre Bismack Biyombo se tornou uma aposta. Porém, o negócio também não avançou.

Sem movimento, o Lakers segue pouco ativo durante a pré-temporada da NBA. Até o momento, afinal, as únicas adições ao elenco foram os novatos Dalton Knecht e Bronny James para substituir os agentes livres Taurean Prince e Spencer Dinwiddie. Além disso, chegaram Christian Koloko e Jordan Goodwin, que devem ser two-way.

Enquanto isso, está cada vez mais claro que Davis deve iniciar o ano novamente como pivô titular. Wood, afinal, passou por cirurgiar no joelho e ainda não tem expectativa para retorno. Enquanto isso, Hayes não deve receber quase nenhuma oportunidade no quinteto inicial. Na temporada passada, por exemplo, ele começou em somente cinco de 70 partidas.

