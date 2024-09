Lakers acerta contrato com Christian Koloko

De acordo com o jornalista Shams Charania, do site The Athletic, o Los Angeles Lakers acertou um contrato com o pivô Christian Koloko. O jogador estava no Toronto Raptors, onde passou suas primeiras temporadas na NBA.

A chegada de Christian Koloko ao Lakers serve para o time californiano reforçar o garrafão. Isso porque a equipe já vinha de olho em um jogador da posição para ajudar Anthony Davis. Aliás, era um pedido do astro.

O garrafão do Lakers vem sofrendo baixas antes mesmo de a temporada 2024/25 começar.

Publicidade

Recentemente, houve a lesão de Christian Wood. Sem data certa para retornar às quadras, o time precisava de reforço no setor. Por fim, Jarred Vanderbilt também não está 100% recuperado de contusão.

Christian Koloko é mais um jogador do Lakers sob contrato com a Klutch Sports. A empresa, do sócio e amigo de LeBron James, Rich Paul, possui diversos atletas na equipe de Los Angeles.

Enquanto isso, o Lakers vinha aparecendo nos rumores de troca pelo pivô Jonas Valanciunas. O jogador era um dos alvos ainda na agência livre, mas fechou com o Washington Wizards. No entanto, havia a chance de o time negociar com o Wizards.

Publicidade

Embora o time estivesse em busca por um pivô mais experiente, a contratação não chega a ser exatamente uma surpresa. Koloko, de fato, não deverá ter muitos minutos logo de inicio. Até por vir do banco, ele deverá ser opção para Davis.

Leia mais

O Los Angeles Lakers fez poucas adições para a próxima temporada. Além de Dalton Knetch e Bronny James no Draft, a equipe acertou contrato com Jordan Goodwin e, agora, Christian Koloko.

Publicidade

Na última temporada, Koloko não atuou por conta de um coágulo. Havia, inclusive, a chancr de ele encerrar a carreira. No entanto, em julho, os médicos liberaram o atleta para treinamentos.

Em 2022/23, Christian Koloko esteve em 58 partidas, registrando médias de 3.1 pontos, 2.9 rebotes e 1.0 bloqueio em cerca de 13.8 minutos por noite.

Valores e tempo de contrato, entretanto, ainda não foram divulgados.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA