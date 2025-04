Luka Doncic se revolta com atuação em derrota do Lakers: “Inaceitável”

Não é comum, mas Luka Doncic “deixou a desejar” na derrota do Los Angeles Lakers para o Golden State Warriors. O jovem astro só converteu seis de 17 arremessos de quadra e, com isso, saiu de quadra com 19 pontos nessa quinta-feira. É óbvio que a equipe angelina não colocou o peso do resultado negativo nas costas do esloveno. O próprio jogador, no entanto, se culpou depois do jogo

“Em primeiro lugar, a minha atuação hoje foi inaceitável. Quando eu atuo dessa forma, tudo fica mais difícil para o time. Não estava pontuando como de costume, mas não é sobre isso sempre. Há outros modos de ajudar a equipe em situações assim. Pegando rebotes e marcando, por exemplo. Então, preciso saber contornar isso durante as partidas”, cobrou o ala-armador, após o revés por 123 a 116.

Essa derrota tem impacto importante para o Lakers na tabela às vésperas dos playoffs. Antes de tudo, os californianos perderam a chance de assumir a terceira colocação do Oeste. O Warriors, além disso, está na quinta posição e diminuiu a desvantagem para apenas um jogo. Mas, para Doncic, o duelo trouxe um benefício importante: conhecer um rival em potencial antes do mata-mata.

“Isso pareceu, certamente, um jogo de playoffs. Golden State está bem demais desde que Jimmy Butler chegou. Por isso, acho que foi um daqueles jogos para entender em que estágio um oponente está. Nós podemos reencontrá-los na pós-temporada. Não é uma garantia, mas pode rolar. E, antes de tudo, precisamos estar mais prontos do que hoje”, apontou o ex-atleta do Dallas Mavericks.

Não funcionou

Mas Luka Doncic não foi a única coisa que não funcionou para o Lakers na derrota em casa. O técnico JJ Redick, aliás, viu o ala-armador como só um “sintoma” do péssimo rendimento ofensivo do time no primeiro tempo. Os angelinos foram para o intervalo com só 47 pontos e perdendo por dígitos duplos. Para o comandante, a marcação do Warriors não foi o principal fator para o ataque inoperante.

“Não acho que o problema foi o que Golden State fez, mas sim a nossa execução. É o que fizemos que estava errado. Foi o que mostrei no intervalo e, como resultado, nós voltamos melhor. O espaçamento da equipe estava incorreto, desalinhado, por algum motivo. Os jogadores nos corneres e embaixo da cesta, em síntese, nunca eram os certos”, explicou o jovem treinador.

As pessoas podem esquecer, mas o Lakers também está em fase de adaptação. Assim como Butler no Warriors, Doncic acabou de chegar em Los Angeles. Por isso, Austin Reaves não vê a atuação com preocupação. “O processo de tornar-se um bom time é assim: superar os altos e baixos. Descobrir as soluções para essas situações que nos fortalece. É um pouco difícil, mas você precisa se adaptar”, argumentou.

Sem problema

É comum que, a esta altura da temporada, nenhum jogador da NBA esteja totalmente saudável. Todos estão sentindo alguma dor ou controlam alguma lesão por causa do desgastante calendário da liga. Não é diferente com Doncic. Ele foi visto com fortes proteções e bolsas de gelo no cotovelo esquerdo durante o jogo. Está claro que há algum problema ali, mas ele se negou a creditar a atuação à questão.

“Eu estou bem. É o meu braço esquerdo, então está tudo bem. Isso não poderia servir como desculpa porque arremesso com a mão direita. O problema é que a direita soou como se fosse a esquerda hoje”, concluiu o astro europeu.

