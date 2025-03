Luka Doncic e Wembanyama vão se enfrentar no EuroBaket

O sorteio para o EuroBasket 2025, sorteados na quinta-feira (28), pode colocar Luka Doncic e Victor Wembanyama no mesmo grupo. Isso porque o grupo D terá França e Eslovênia como principais equipes. Além disso, Islândia, Polônia, Bélgica e Israel completam a chave. A competição é a principal do basquete masculino europeu de seleções e acontecerá entre os dias 27 de agosto e 14 de setembro.

No entanto, o duelo entre Luka Doncic e Victor Wembanyama no EuroBasket ainda não é certo. Afinal, o astro do San Antonio Spurs está se recuperando de uma doença. Ele não entra em quadra desde o All-Star Game por conta de uma trombose venosa no ombro. Ele descobriu o problema após o jogo festivo. Como resultado, ele não atua mais na temporada 2024/25 da NBA.

Portanto, a participação do pivô no torneio de seleções ainda é incerto. Ou seja, dependerá do seu tempo de recuperação que ainda é incerto. O problema de Wembanyama, no caso, um coágulo sanguíneo, é o mesmo que forçou Chris Bosh a se aposentar das quadras. Mas, de acordo com Shams Charania, da ESPN, o Spurs acredita que o caso do francês seja isolado. Ou seja, sem preocupações com o futuro do jovem.

Assim, Wembanyama encerrou a temporada da NBA com médias de 24,3 pontos, 11 rebotes, 3,7 assistências e 3,8 tocos.

Por outro lado, Luka Doncic deve ser presença certa no EuroBasket. O astro do Los Angeles Lakers já revelou interesse em representar seu país. Aliás, ele é presença frequente em torneios FIBA com a Eslovênia. Em grandes torneios, o armador geralmente veste a camisa da seleção, mesmo que tenha ido longe nos playoffs.

E este pode ser um cenário em 2024/25. Desde sua chegada ao Lakers, a equipe subiu na classificação da Conferência Oeste. Agora, o time de Los Angeles ocupa a quarta posição e briga com o Memphis Grizzlies pela última vaga de mando de quadra.

EuroBasket

O principal torneio de seleções da Europa terá 24 participantes. Eles foram distribuídos em quatro grupos de seis equipes. Todos os times o grupo se enfrentam uma vez na fase de abertura. Os quatro melhores de cada chave avançarão para a fase final, que será na Letônia. Os grupos A e B estarão de um lado da chave, enquanto, C e D estarão do outro.

Vale lembrar que a Espanha é a atual campeã do torneio. Isso porque superou a França na final de 2022. Veja os grupos:

A: Letônia, Sérvia, República Tcheca, Turquia, Estônia e Portugal

B: Finlândia, Alemanha, Lituânia, Montenegro, Grã-Bretanha e Suécia.

C: Chipre, Espanha, Grécia, Itália, Geórgia e Bósnia e Herzegovina.

D: Polônia, França, Eslovênia, Israel, Bélgica e Islândia.

