Victor Wembanyama está fora da temporada da NBA

O jovem astro Victor Wembanyama está fora da temporada 2024/25 da NBA. De acordo com um comunicado do San Antonio Spurs, divulgado nesta quinta-feira (20), o pivô sofreu uma trombose venosa profunda no ombro direito. A doença foi descoberta quando o jogador retornou a San Antonio, após a disputa do All-Star Game. Segundo a franquia, as atualizações sobre a situação do francês serão fornecidas quando necessárias.

O problema de Wembanyama, no caso, um coágulo sanguíneo, é o mesmo que forçou Chris Bosh a se aposentar das quadras. Mas, de acordo com o insider Shams Charania, da ESPN, o Spurs acredita que o caso do francês seja isolado. Ou seja, sem preocupações com o futuro do jogador de 21 anos.

A notícia envolvendo Victor Wembanyama é um duro golpe nas pretensões do Spurs na temporada da NBA. Afinal, o jovem astro era o destaque absoluto do time. Além disso, a franquia de San Antonio briga para retornar aos playoffs da liga após seis anos de fracassos. Hoje, o Spurs ocupa o 12º lugar da Conferência Oeste. Portanto, fora até da zona de classificação para o play-in.

Publicidade

Mas, os movimentos recentes sugerem que a franquia deseja ser competitiva no curto prazo. No início do mês, o Spurs adquiriu o armador De’Aaron Fox, depois de uma troca tripla com Sacramento Kings e Chicago Bulls. A expectativa, aliás, era a de que a dupla Fox e Wembanyama levasse o time de volta à pós-temporada já em 2024/25.

Leia mais sobre Victor Wembanyama!

Primeira escolha do Draft de 2023, Wembanyama é um talento geracional e um dos rostos da NBA para o futuro. Eleito novato do ano, em 2024, o francês deu o esperado salto de qualidade em sua segunda campanha na liga. Em 2024/25, o camisa 1 do Spurs disputou 46 jogos. Suas médias são de 24,3 pontos, 11 rebotes, 3,7 assistências e 3,8 tocos (lidera a NBA nessa estatística pelo segundo ano consecutivo).

Publicidade

Devido ao grande desempenho em quadra, o pivô foi chamado para o All-Star Game 2025, que ocorreu em San Francisco. Entretanto, a temporada de Victor Wembanyama na NBA se encerra com um gosto amargo. Afinal, o atleta está fora da disputa pelos prêmios individuais de 2024/25. A liga exige um mínimo de 65 jogos para que os jogadores concorram às honrarias.

O francês, inclusive, era um dos fortes candidatos ao prêmio de melhor defensor. Mas, agora, segundo a casa de apostas Bovada, Jaren Jackson Jr. desponta como favorito. O ala-pivô do Memphis Grizzlies aparece à frente de Evan Mobley (Cleveland Cavaliers), Lu Dort e Shai Gilgeous-Alexander (ambos do Oklahoma City Thunder) e Dyson Daniels (Atlanta Hawks).

Publicidade

Sem Wembanyama, o técnico interino do Spurs, Mitch Johnson, terá que quebrar a cabeça para montar o time. Hoje, as opções de garrafão da equipe se restringem a Jeremy Sochan, Charles Bassey, Sandro Mamukelashvili e Bismack Biyombo.

A doença de Victor Wembanyama é o segundo grande baque que o Spurs leva nesta temporada da NBA. Afinal, em novembro do ano passado, o técnico Gregg Popovich sofreu um derrame cerebral. Desse modo, o experiente treinador está afastado para cuidar da sua recuperação.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA