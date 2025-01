Anthony Davis questiona favoritismo de Victor Wembanyama para melhor defensor

Anthony Davis e Victor Wembanyama são dois dos melhores pivôs na NBA. Da mesma forma, também estão no topo quando o assunto é a defesa. No entanto, neste critério, o francês tem levado a melhor em relação ao astro do Los Angeles Lakers. Não à toa, lidera as cotações para Melhor Defensor na temporada 2024/25.

Assim, o favoritismo do francês tira um objetivo de Davis na temporada. O pivô do Lakers, afinal, tinha como uma das metas garantir o prêmio na temporada. No entanto, o jovem astro tem tido uma segunda temporada espetacular com o San Antonio Spurs, onde lidera a NBA com quatro tocos por jogo.

Anthony Davis, ainda assim, discorda do favoritismo de Victor Wembanyama. De acordo com ele, o prêmio deveria considerar mais do que os tocos do fenômeno do Spurs.

“Sinto que a narrativa está sendo empurrada para que Wemby ganhe. Ele está com média de quatro tocos ou algo assim por jogo. Porém, voltamos à questão: estamos falando apenas de tocos? Eu já nem sei mais como as coisas funcionam”, argumentou Davis à ESPN.

Está claro que o defensor do Lakers entende que é preciso mais do que bloquear para vencer o prêmio. Wembanyama, por sua vez, apresenta grandes números na defesa. O jovem do Spurs tem, por exemplo, 1.1 roubo e 10.8 rebotes, além dos quatro tocos por jogo. Davis, enquanto isso, aparece com 11.8 rebotes, 2.2 tocos e 1.3 roubo de bola.

O pivô, aliás, não questiona só a disputa para Melhor Defensor. Em outros prêmios, como o MVP, ele também considera que está sendo injustiçado. Davis, afinal, liderou a corrida pelo prêmio na primeira semana. No entanto, a queda de desempenho ao longo da temporada o deixou de fora dos dez primeiros, na última atualização.

“MVP? Sinto que eu poderia estar na disputa. Acho que aquela fase ruim que tivemos, onde jogamos muito mal por um tempo, me derrubou um pouco. Entretanto, posso subir de novo”, reclamou Davis, que tem média de 25.6 pontos por jogo na temporada.

Por fim, o astro do Lakers questionou os titulares do All-Star Game. Na última semana, a NBA divulgou os quintetos de Leste e Oeste. Entre os alas/pivôs, no entanto, Davis foi preterido por LeBron James, Kevin Durant e Nikola Jokic. Algo que ele não achou justo.

“Isso tem muito a ver com desempenhos individuais naquele período. All-Star? Acho que serei um. Deveria ser. Acho que também serei um All-NBA”, completou o craque do Lakers.

