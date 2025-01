NBA: Cada vez mais perto de troca, Jimmy Butler é suspenso

De novo. O astro Jimmy Butler, que pediu troca para qualquer time da NBA há algumas semanas, foi suspenso mais uma vez pelo Miami Heat. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, Butler está fora por tempo indeterminado. Isso porque o jogador, de 35 anos, deixou os treinamentos da equipe da Flórida nesta segunda-feira.

Jimmy Butler treinava ao lado de seus colegas quando soube que seria reserva no jogo desta segunda-feira contra o Orlando Magic. Então, ele saiu de quadra e não retornou. De acordo com Charania, Haywood Highsmith ficaria em seu lugar no quinteto inicial.

É a terceira suspensão que o Heat aplica ao jogador apenas em janeiro. Primeiro, Butler ficou fora de sete jogos por pedir troca. Quando voltou, o ala fez mais três jogos e a direção o suspendou após perder o voo que levaria o time até Milwaukee. Como Miami jogaria duas partidas fora de casa na sequência, ele também não atuou diante do Brooklyn Nets.

Enquanto isso, o time de Miami recebe sondagens de outras franquias sobre uma eventual troca por Jimmy Butler. A equipe indicou que deseja jogadores que possam contribuir imediatamente, assim como jovens talentos e escolhas de Draft.

E tudo isso passa diretamente pelo contrato de Butler. O jogador tem acordo até o fim da atual temporada, mas com opção para 2025/26. Nas férias da NBA, o ala pediu uma extensão máxima e não recebeu.

Pat Riley, presidente do Heat, reclamou de sua postura após o time cair nos playoffs diante do Boston Celtics. Na ocasião, Riley disse para ele “calar a boca e jogar basquete”.

Desde então, o relacionamento dos dois, que era próximo, não existe mais.

Jimmy Butler se apresentou ao Heat para o início da temporada, mas sem fazer piadas como de costume. Apesar de tudo o que aconteceu na offseason, o jogador ficou calado e jogou normalmente. No entanto, no fim de dezembro, rumores apontavam que ele gostaria de sair em troca para algumas equipes específicas.

O mesmo Charania divulgou que seriam Phoenix Suns, Golden State Warriors, Dallas Mavericks e Houston Rockets. Então, o agente de Butler afirmou que não havia troca alguma e que o jogador estava feliz em Miami.

No entanto, tudo desmoronou no início de janeiro, quando Charania indicou que Jimmy Butler queria uma troca para qualquer equipe da NBA que não fosse em Miami. Ou seja, basicamente todos os outros 29 times.

Suspensões

A primeira delas, o Heat divulgou em suas redes sociais que Butler estava suspenso por sete jogos. Depois, por perder voo para Milwaukee, mais dois. No entanto, a direção de Miami antecipou a viagem e, segundo Ira Winderman, do Sun Sentinel, o jogador não foi comunicado. Agora, mais cinco partidas, pelo menos.

Isso porque a trade deadline acontece no dia 6 de fevereiro. Até lá, o Heat terá cinco jogos, incluindo o desta segunda-feira contra o Magic.

Apenas para entender, Jimmy Butler perde US$336 mil por jogo após suspensões. Mas o valor sobe para US$532.7 mil quando ele não se disponibiliza. De acordo com Bobby Marks, da ESPN, este segundo caso se aplica ao que aconteceu nesta segunda-feira. Ou seja, cada partida que ele ficar fora, a multa é acima da “tabela”.

Troca?

Jimmy Butler quer troca, mas o Miami Heat estuda sem qualquer pressa as propostas de outros times da NBA. Vale lembrar que Riley é um dirigente com muita experiência na liga e que não se importaria caso a negociação não acontecesse agora.

Ou seja, se Butler não sair agora, ele pode seguir suspenso até o fim de 2024/25. Daí, o time faria de tudo para que o jogador saísse na offseason, abrindo mão de US$52.4 milhões que possui opção para 2025/26.

O Phoenix Suns parece ser o time mais próximo de uma troca, mas depende de Bradley Beal para abrir mão de cláusula. Caso aconteça, existe a chance de Butler jogar pela equipe do Arizona. Aliás, o Suns já fez uma negociação e recebeu três escolhas (do Utah Jazz) para enviar ao Heat.

