Mercado de trocas da NBA: as últimas de Jimmy Butler e mais

Não é segredo que Jimmy Butler é o principal nome no mercado de trocas da NBA no momento. Enquanto Phoenix Suns, Houston Rockets e Memphis Grizzlies tentam encontrar meios de conseguir o astro do Miami Heat, o prazo fica cada vez mais curto. Isso porque a trade deadline acontece em menos de duas semanas (6 de fevereiro). Então, as franquias se mexem pensando nos playoffs.

Mas o grande problema para times com interesse no jogador é a falta de flexibilidade financeira. Enquanto Jimmy Butler recebe US$48.8 milhões na atual temporada, possíveis parceiros sabem que o Heat quer. Ou seja: atletas que possam ajudar imediatamente, escolhas de Draft e jovens com talento.

O Suns é destino favorito, mas esbarra em Bradley Beal, que pode ou não abrir mão de cláusula em seu contrato. Isso preocupa a direção do time de Arizona, pois sem Beal na negociação, não consegue tentar trocas por Butler.

Já o Rockets tem um “pacote” que poderia não agradar tanto ao Heat, a não ser que envolva jogadores como Jabari Smith Jr e Cam Whitmore. O que o time texano gostaria de oferecer, no entanto, seria em torno de Jeff Green, Steven Adams, entre outros. E não é exatamente o que a equipe da Flórida vem buscando.

Por fim, o Grizzlies. Apesar de não ser um destino de trocas que Jimmy Butler queira na NBA, Memphis teria interesse no jogador.

O que pode fazer o Heat aceitar uma negociação? Primeiro, como já citamos, jogadores que possam ajudar agora. De acordo com o jornalista Jake Fischer, do Substack, Miami quer Bruce Brown, do Toronto Raptors. Aliás, não é a primeira vez que o time canadense aparece nos rumores de troca.

Várias equipes surgiram como eventuais parceiras, mas não como destino final. O Raptors poderia ser assim. Jimmy Butler não iria para Toronto em uma das opções de trocas, mas para outros times de NBA. Eventualmente, o Milwaukee Bucks ou até mesmo algum daqueles outros (Suns, Rockets e Grizzlies).

O ponto é que pode haver um quarto ou até mesmo um quinto time na negociação por Jimmy Butler. Não é nada simples, afinal.

E sabe o que pode acontecer, no fim das contas?

Nada.

Se o Heat não quiser enviar Jimmy Butler em qualquer uma das trocas no mercado da NBA, o time pode. Apenas pelo motivo Pat Riley. Enquanto isso, o presidente da equipe de Miami forçaria ao jogador uma ideia de ficar até o fim do contrato. Assim, Butler poderia sair como agente livre na próxima offseason ou em uma sign and trade.

Zach LaVine não quer sair do Bulls

De acordo com Marc Stein, do Substack, LaVine quer seguir no Chicago Bulls. O que não quer dizer, necessariamente, que a direção tenha de aceitar.

Após a derrota para o Philadelphia 76ers, o Bulls é o décimo no Leste, com 19 vitórias em 46 jogos. Isso fez com que o Sixers, o 11°, encostasse de vez na classificação, com dois triunfos a menos.

Ou seja, o 76ers pode querer tentar classificação aos playoffs via play-in. Se isso acontecer, o Bulls não tem a necessidade de enviar LaVine em trocas para outros times.

Brooklyn Nets avisa que não precisa trocar Cam Johnson

Provavelmente, em uma forma de pressionar outros times da NBA que tenham desejo de contar com Cam Johnson em trocas, o Brooklyn Nets está avisando: “não precisa negociar o ala”. Basicamente, a equipe quer que os pacotes oferecidos sejam melhores.

Johnson, de 28 anos, tem contrato até 2026/27 e vai receber US$22.5 milhões até o fim da atual temporada.

Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets são os maiores interessados, mas o Sacramento Kings também o quer. Hoje, o Nets busca um armador para o futuro próximo. Então, Nikola Topic (Thunder) e Devin Carter (Kings) são os preferidos pelo time de Nova York.

Se derem ao Nets o que o time quer (escolhas de Draft e jovem armador), Johnson sai até o dia 6 de fevereiro.

Myles Turner finalmente sai do Pacers?

Bem, é difícil cravar, mas Myles Turner está nos rumores de troca mais uma vez. De acordo com Jovan Buha, do The Athletic, o Indiana Pacers poderia estar aberto a negociar o pivô. A questão é: há quantos anos ouvimos isso?

É aquele tipo de troca que pode acontecer, mas em 2025, só dá para acreditar depois de realmente acontecer.

Após rumores de troca envolvendo pivô, Mavs pode mudar de rumo

Há menos de uma semana, o Dallas Mavericks tentava enviar o pivô Daniel Gafford em troca. No entanto, as lesões de Dereck Lively (fora por três meses) e Maxi Kleber (quebrou o pé contra o Boston Celtics) podem mudar os rumos da equipe.

Hoje, além de Gafford, o Mavs só tem Dwight Powell disponível na posição. Ou seja, a ideia de trocar um pivô não existe mais. O que pode acontecer, entretanto, é o time ir atrás de um reforço para o setor. Ao menos, alguém que consiga fazer parte da rotação.

É possível que a direção busque alguém para o elenco. Neste caso, o time poderia envolver o veterano Markieff Morris (35 anos e fora da rotação), além de Olivier-Maxence Prosper em uma troca por um pivô.

