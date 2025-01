“Jimmy Butler está disposto a jogar em qualquer time, menos Grizzlies”, crava jornalista

Jimmy Butler definiu o time que não quer jogar: Memphis Grizzlies. De acordo com Marc J. Spears, da ESPN, o astro aceitar jogar em “qualquer lugar fora de Miami, com exceção da equipe do Tennessee”. A franquia chegou a estar nos rumores em relação ao ala. Porém, ele barrou qualquer chance.

O Grizzlies, no momento, ocupa a terceira posição da Conferência Oeste. Portanto, apesar da recusa de Butler, não há qualquer desespero em conseguir um negócio. Ainda mais que a franquia não trocaria nomes importantes pelo astro do Heat, como Jaren Jackson Jr., Desmond Bane ou Zach Edey.

As notícias recentes, aliás, não apontavam o Grizzlies como o único time indesejado por Jimmy Butler. Segundo Kevin O’Connor, do site Yahoo Sports, o Milwaukee Bucks também era dado como um destino improvável. Ainda assim, a franquia pode estar envolvida na troca, mas para adquirir outro jogador, como Zach LaVine ou Bradley Beal, segundo Vincent Goodwill, do mesmo portal.

Diante disso, diversas outras equipes monitoram Butler no mercado. No entanto, é Phoenix Suns o favorito para adquiri-lo. Embora tenha Devin Booker e Kevin Durant, o time do Arizona está somente na décima posição do Oeste e vê no camisa 22 de Miami um reforço para mudar o cenário.

O negócio, porém, depende de Bradley Beal. Isso porque o contrato do ala-armador tem uma cláusula de não troca. Assim, ele só precisa sair por meio de uma negociação com outra equipe caso ele concorde. Do contrário, o Suns, não poderá trocá-lo.

Essa cláusula foi colocada no contrato de Beal quando ele assinou com o Washington Wizards, em 2023. Como ele já deixou de lado a cláusula uma vez, há esperança em Phoenix de que ele faça isso novamente.

Outra boa notícia é de que Beal definiu um destino que o agradaria: o Bucks. De acordo com o radialista John Gambadoro, da rádio Arizona Sports, o jogador estaria disposto a jogar em Milwaukee. Assim, se juntando a Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo na disputa do Leste.

Enquanto as coisas não se definem, Butler segue no Heat. O astro, aliás, foi suspenso dos últimos dois jogos da franquia, mas um retorno não é descartado. Vale lembrar que a trade deadline da NBA está marcada para 6 de fevereiro. Portanto, os interessados têm menos de duas semanas para realizar uma proposta.

