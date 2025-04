Draymond Green fala sobre “destruir” técnicos da NBA

Draymond Green, do Golden State Warriors, é um dos jogadores mais polêmicos da NBA, e dessa vez o ala declarou que quer “destruir” os técnicos adversários. Veterano, ele é um dos líderes do time de Steve Kerr e apesar de não ser um dos grandes pontuadores do time, é fundamental no esquema tático.

“Eu quero tirar deles tudo que achavam que iam fazer neste jogo”, disse Green. “É por isso que converso tanto com os técnicos. Essa é a minha pequena batalha com os treinadores. Eu quero acabar com o seu plano. Não é nada pessoal. Sempre provoco e falo bastante, mas quero sempre acabar com os planos ofensivos. Destruir você e te avisar disso”, disse o jogador em seu podcast.

Em sua carreira, Green sempre mostrou ser um grande defensor. Não por acaso venceu o prêmio de Defensor do Ano em 2017, além de ter ficado entre os cinco mais votados outras quatro vezes. Na atual temporada, aliás, ele é o favorito para o título de novo.

Publicidade

Então, como ele disse, seu objetivo é acabar com os esquemas ofensivos adversários. Nos últimos dias, porém, ele também declarou algo que não gosta em seus próprios companheiros.

Leia mais!

“Quando ajudam demais na defesa. Veja o jogo contra o Milwaukee Bucks, o terceiro quarto. Eu estava maluco porque eles ficavam acertando bolas de três livres. Ficavam me ajudando contra o Giannis (Antetokounmpo), mas eu não precisava. Ele não marcou em mim, mas como ficavam mandando alguém para ajudar na marcação, outro ficava livre”.

Publicidade

Dessa forma e com as declarações que deu sobre destruir técnicos, Draymond Green deixa claro como valoriza a defesa em sua carreira na NBA. O jogador, aliás, usa partes de seu podcast para analisar outras equipes e jogadas, deixando claro o quanto valoriza essa parte tática do jogo.

O Warriors ocupa a quinta colocação da Conferência Oeste e deve se classificar direto aos playoffs. Em má fase antes da chegada de Jimmy Butler, a mudança na equipe pode ser atribuída ao jogador, mas também à melhora do próprio Green.

Nos últimos dias, Golden State venceu o Memphis Grizzlies com atuação histórica de Stephen Curry, deixando a equipe mais perto dos playoffs e mostrando grande nível contra um concorrente direto da Conferência Oeste. Agora, então, o objetivo é seguir o mesmo rumo até a reta final da temporada.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA