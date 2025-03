NBA: 76ers confirma Paul George fora da temporada

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Philadelphia 76ers confirmou que Paul George está fora da temporada da NBA. O jornalista divulgou a informação nesta segunda-feira (17). O astro já vinha com problemas de lesões ao longo da atual campanha e estava afastado dos últimos jogos. A expectativa é que ele fique, ao menos, seis semanas sem entrar em quadra.

“Paul George recebeu injeções no músculo adutor esquerdo e no joelho esquerdo na segunda-feira. Então, foi descartado para o resto da temporada. Ele deve ficar fora por pelo menos seis semanas”, publicou o jornalista.

Os problemas físicos do veterano começaram na pré-temporada. Isso porque inda na preparação para 2024/25, ele sofreu uma hiperextensão no joelho e não participou dos primeiros jogos da campanha regular. Em novembro, sofreu a mesma lesão e voltou a ser desfalque.

Depois, em janeiro, machucou o dedo do pé. Recentemente, lesionou a virilha. Como resultado, Paul George não atuou nas últimas quatro partidas do 76ers na NBA. Antes do All-Star Game, aliás, o ala precisou de injeções de analgésicos para se manter em quadra por cinco jogos seguidos.

Na última semana, Shams Charania, já havia revelado que o atleta estava fazendo consultas médicas. O objetivo era buscar soluções para as contusões no joelho e virilha.

“O ala do Philadelphia 76ers, Paul George, está se consultando com médicos esta semana sobre opções de tratamento para suas lesões na virilha e no joelho. Isso pode incluir um um possível procedimento. Assim, uma decisão é esperada no início da semana que vem”, publicou na ocasião.

Então, as lesões pesaram em sua primeira temporada com o Sixers. De acordo com Sam Amico, do site site HoopsWire, a franquia está motivada a negociar o astro após uma temporada decepcionante. Ele participou de 41 dos 65 jogos da equipe em 2024/25.

“O 76ers tentará negociar o ala Paul George nesta offseason. Aliás, alguns membros do Sixers queriam que ele tivesse sido negociado já na trade deadline da NBA.”, escreveu o jornalista.

George assinou um contrato de quatro anos e US$211 milhões com a franquia em julho. Ele ganhará mais de US51 milhões na próxima temporada e mais de US54 milhões em 2026/27. Além disso, seu atual vínculo tem uma opção de jogador de US56 milhões para 2027/28.

Na atual campanha, o ala tem médias de 16.2 pontos, 5.3 rebotes e 4.3 assistências. Enquanto isso, seu aproveitamento nos arremessos de quadra é de 43%.

