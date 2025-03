Joel Embiid e mais: NBA investiga 76ers por desfalques

A crise do Philadelphia 76ers, em 2024/25, vai virar até alvo de investigação da NBA, com nomes como Joel Embiid no centro do problema. Em meio a ausências constantes dos melhores jogadores e muitas lesões, a liga está investigando as causas de tudo o que vem acontecendo com a franquia. A campanha atual é, de longe, a mais frustrante em toda a era do “Processo”.

A informação é do jornalista Shams Charania, da ESPN. Em participação no programa The Pat McAfee Show, o insider afirmou que a liga prepara uma investigação em relação à franquia.

“A NBA olha para muitas equipes no fim de temporada. Sobretudo, pensando em times que estão querendo perder e aumentar suas chances na loteria do Draft. Mas, o que tenho ouvido muito é que o Philadelphia 76ers é um time de destaque nesse sentido. A liga vai investigar a falta de minutos recente de Tyrese Maxey, as contusões de Paul George e ausência de Joel Embiid até o fim da temporada”, afirmou Charania.

De fato, as contusões em excesso travaram um ano em que Philadelphia esperava competir pelo título da liga, sendo um forte concorrente ao Boston Celtics na Conferência Leste.

O último jogo de Joel Embiid na NBA pelo 76ers foi em 22 de fevereiro, uma derrota em casa para o Brooklyn Nets. Depois de ficar algumas partidas de fora, novamente com as questões de seu joelho que o atormentam desde o ano passado, o pivô foi descartado para o resto da campanha. Desde então, são dez partidas de ausência para o camisa 21. Nesse ano, Embiid só atuou em 19 oportunidades.

Paul George é outro que tem sido atormentado por diversas lesões ao longo de 2024/25. O ala teve problemas no joelho, dedo, tornozelo e agora na virilha, perdendo grande parte dos jogos de Philadelphia. A última vez que o astro pisou em quadra foi em 4 de março, no duelo contra o Minnesota Timberwolves. Aliás, ele ficou de fora das últimas cinco partidas do time.

Tyrese Maxey, por outro lado, foi quem mais atuou do trio na atual campanha, com 52 jogos disputados. Porém, dores nas costas o tiraram dos últimos seis duelos da franquia. A última vez que pisou em quadra foi em 03/03, outra derrota para o Portland Trail Blazers.

Assim, a distância para a zona de play-in só tem aumentado, mesmo que o Chicago Bulls também não esteja tão melhor assim. O momento é péssimo, com oito derrotas nos últimos dez compromissos. Afinal, o time da Philadelphia não está apenas em 11°, como também foi ultrapassado pelo Toronto Raptors na tabela do Leste.

Atualmente, o 76ers possui a sexta pior campanha da NBA. Com isso, só não é pior que Brooklyn Nets, Charlotte Hornets, Washington Wizards, New Orleans Pelicans e Utah Jazz. Então, a franquia pode estar no topo da loteria e pode não desejar sair desse cenário, preservando seus melhores jogadores no resto de uma temporada atribulada. Por fim, a NBA fará sua investigação.

