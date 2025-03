Após temporada ruim, 76ers deve envolver Paul George em troca

Menos de um ano depois da contratação de Paul George, o Philadelphia 76ers já planeja uma troca pelo astro. De acordo com Sam Amico, do site site HoopsWire, a franquia está motivada a negociar o veterano após uma temporada decepcionante. Ele participou de 41 dos 65 jogos da equipe em 2024/25 e conviveu com diversas lesões desde o início da campanha.

“O Philadelphia 76ers tentará negociar o ala Paul George nesta offseason. Aliás, alguns membros do Sixers queriam que ele tivesse sido negociado já na trade deadline da NBA.”, escreveu o jornalista.

Antes do prazo de trocas da NBA, Keith Pompey, do jornal The Philadelphia Inquirer, tinha revelado os interesses de Atlanta Hawks e Golden State Warriors em uma troca com o 76ers por Paul George. No entanto, nenhum acordo foi fechado.

Então, as lesões pesaram em sua primeira temporada com o Sixers. Ele assinou um contrato de quatro anos e US$211 milhões com a franquia em julho. George ganhará mais de US51 milhões na próxima temporada e mais de US54 milhões em 2026/27. Além disso, seu atual vínculo tem uma opção de jogador de US56 milhões para a temporada 2027/28.

Na atual campanha, o ala tem médias de 16.2 pontos, 5.3 rebotes e 4.3 assistências, enquanto tem 43% de aproveitamento nos arremessos de quadra.

Sem o desempenho esperado do camisa 8, os problemas do 76ers aumentaram ainda mais na NBA. Isso porque ele não foi o único astro com problemas físicos. Joel Embiid, afinal, pouco participou da temporada. Principal estrela da equipe, ele disputou apenas 19 jogos. Como resultado, Philadelphia é apenas o 13º colocado na Conferência Leste com 22 vitórias em 65 partidas. Portanto, tem chances remotas de conseguir uma vaga ao play-in.

Solução para as lesões

Enquanto o 76ers planeja uma troca para Paul George, o astro se preocupa em resolver seus problemas com lesões. Nesta quinta-feira (13), Shams Charania, da ESPN, revelou que o atleta está fazendo consultas médicas. O objetivo é buscar soluções para as contusões no joelho e virilha. A última, aliás, que o tirou das quadras recentemente.

“O ala do Philadelphia 76ers, Paul George, está se consultando com médicos esta semana sobre opções de tratamento para suas lesões na virilha e no joelho. Isso pode incluir um um possível procedimento. Assim, uma decisão é esperada no início da semana que vem”, publicou o jornalista.

Uma das medidas já tomadas pelo jogador foi parar a produção de seu podcast.

“Não tenho estado muito saudável. Então, tenho me esforçado muito para deixar meu corpo o mais saudável possível. Quero manter o foco para estar aqui e tentar mudar as coisas. O foco total é tentar reunir essa equipe”, disse George sobre sua decisão.

