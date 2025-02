NBA: Em má fase, Paul George tem problemas no 76ers, diz jornalista

A história de Paul George e o Philadelphia 76ers segue sem brilho na temporada de 2024/25 da NBA. Com um grande contrato e uma produção muito abaixo do esperado, o astro tem enfrentado muitas críticas e preocupações sobre um possível declínio. Após ir mal na derrota para o Brooklyn Nets, na última quarta-feira (12), Shams Charania, da ESPN, falou sobre a questão física do jogador.

Segundo o jornalista, George tem lidado com várias contusões desde o começo do ano.

“Há uma soma de fatores. A temporada começou com George sofrendo uma hiperextensão no joelho e uma contusão óssea, o que não foi legal. Desde então, é justo dizer que não tem sido uma batalha fácil para ele com as lesões. São várias pequenas lesões incômodas que surgiram. A última delas foram danos no ligamento do dedo mindinho esquerdo. Ele tem lutado contra isso”, afirmou Charania.

A situação tomou tons dramáticos e o jornalista citou até que o camisa 8 tem tomado medidas drásticas para poder seguir em quadra e não desfalcar sua equipe.

“O que posso garantir é que apesar de todos os problemas, ele tem feito o máximo que pode para estar em quadra e não ser um desfalque novamente. Aliás, me disseram que chegou ao ponto dele tomar injeções para seguir jogando nos últimos quatro ou cinco partidas. Jogadores geralmente recorrem a esse tipo de solução nos playoffs, e não na temporada regular. É o nível de onde as coisas chegaram para George”, concluiu.

Com Joel Embiid e Tyrese Maxey fora, George anotou apenas dois pontos contra o Nets. Além disso, pegou seis rebotes, distribuiu quatro assistências, teve três tocos e dois roubos de bola. Ele teve apenas um acerto em sete arremessos.

O veterano ainda conseguiu ser positivo em seu impacto na quadra. Em seus 37 minutos, o 76ers superou o Nets por oito pontos. Nos outros 11 em que ficou de fora, o time perdeu por 12. Mas a fase em geral não é boa. Afinal, nos últimos oito jogos, o craque superou a marca de 14 pontos apenas uma vez.

No mesmo programa em que Charania falou sobre a situação de George, Kendrick Perkins deixou claro que apesar das lesões, a produção do craque é frustrante.

“Olha, eu fui jogador e realmente entendo que você pode sofrer com problemas nesse sentido e o quanto isso te atrapalha. Mas cara, estamos falando de dois pontos em um jogo. Eu se jogasse hoje conseguiria fazer ao menos quatro pontos, imagine ele. Então, é complicado, Philadelphia investiu nele para fazer a diferença e não é o que está acontecendo”, detonou o analista.

Jogador também falou

O próprio Paul George também creditou as contusões como o motivo de sua queda de produção na NBA e no 76ers desse ano. O ala citou o problema no dedo mindinho.

“É difícil. A dor diminuiu desde que aconteceu, eu fiquei alguns jogos fora, o que ajudou. Mas fazer algumas coisas ainda é bem doloroso. Em alguns lances do jogo contra Brooklyn eu realmente fui prejudicado por isso, eu não consigo mexer o dedo da melhor maneira. Então, é muito frustrante, mas é o que é”, explicou o craque.

As médias do craque são de 16.1 pontos, 5.3 rebotes, 4.4 assistências e 1.8 roubo de bola em 32.1 minutos por partida em 2024/25. O camisa 8 até melhora suas marcas em todos os outros quesitos, mas caiu muito na questão de pontuação e também eficiência.

