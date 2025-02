Boletim de rumores e trocas da NBA (12/02/2025)

Bem-vindo à edição de 12 de fevereiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Sixers planeja renovar contrato com Guerschon Yabusele

O Philadelphia 76ers aceitou negociar alguns dos jogadores do seu elenco antes da trade deadline. A intenção, antes de tudo, era diminuir a folha salarial diante da temporada do time. Mas, apesar do grande interesse de rivais, a equipe manteve o ala-pivô Guerschon Yabusele no elenco. Isso não foi por acaso: apesar do vínculo expirante, a franquia tem planos para o jogador francês em longo prazo.

“Eu não acho que você possa estar confiante em relação a um agente livre irrestrito. No entanto, nos sentimos bem sobre as nossas chances com Guerschon. Nós o adoramos, enquanto ele adora a organização. Depois da saída de Caleb Martin, a nossa folha está mais leve. Então, a gente está bem otimista em relação à renovação do seu contrato”, revelou o presidente do Sixers, Daryl Morey.

Revelação, Moussa Diabate ganha novo acordo no Hornets

O Charlotte Hornets fechou a janela de transferências com a certeza de que estava com dois pivôs a menos no elenco. E, assim, abriu espaço para uma das revelações do elenco ter mais espaço na rotação. Tanto que ele ganhou até um contrato novo. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a equipe converteu o vínculo de Moussa Diabate em um regular de três temporadas.

O atleta de 23 anos, a princípio, já chamava a atenção antes das saídas de Nick Richards e Mark Williams – que vai voltar. Em particular, nos rebotes. O jovem somou 92 rebotes, por exemplo, nos últimos dez jogos do Hornets. Em cinco deles, ele atuou menos de 23 minutos. Diabate registra médias de 5,1 pontos e 7,0 rebotes nessa temporada.

Jahlil Okafor está de volta à NBA depois de quatro anos

Quantos jogadores já atuaram na NBA desde maio de 2021? Certamente, milhares. Por isso, conseguir voltar à liga depois de um hiato tão grande é um feito a ser celebrado. Segundo o jornalista Chris Haynes, o pivô Jahlil Okafor vai assinar contrato de dez dias com o Indiana Pacers e voltará à liga depois de quase quatro anos.

O jogador de 29 anos foi a terceira escolha do draft de 2015, mas não alcançou as altas expectativas que carregava. E, assim, ficou afastado da liga nas últimas temporadas. É provável que a chegada de Okafor já seja uma resposta à desistência da contratação de Alex Len. O ucraniano tinha um acerto verbal, mas não vai ser mais reforço do Pacers.

Anthony Davis planeja extensão prévia com o Mavericks

A chegada de Anthony Davis ao Dallas Mavericks causou muita polêmica. E a situação só piorou com a lesão do ala-pivô no primeiro jogo pelo novo time. Não é segredo, afinal, que o jogador tem um longo histórico de lesões. E, além disso, a renegociação do seu contrato não está tão longe assim. De acordo com Dave McMenamin, da ESPN, ele planeja negociar uma extensão prévia com os texanos em 2026.

O craque, por enquanto, é dono de um vínculo que se estende até 2028. Mas o ano final desse acordo vai ser uma opção do atleta. Ou seja, na prática, ele pode ser agente livre em 2027. E, assim, renegociar para um alongamento prévio já no ano que vem. O fato de ter uma idade “emparelhada” com Kyrie Irving deixa o jogador ainda mais animado para ficar em longo prazo no Mavs.

Davis ganha US$54,1 milhões na atual temporada, mas o seu salário cresce em cerca de US$4 milhões para os anos seguintes. A tendência é que uma extensão siga no mesmo padrão de valores.

Em transição

– O armador Jaylen Nowell, para começar, é o novo reforço do Washington Wizards. No entanto, a princípio, por pouco tempo. O veterano fechou um contrato de dez dias com a equipe, depois de boas atuações na G League.

– Cam Reddish, enquanto isso, pode ficar livre no mercado nos próximos dias. Segundo Evan Sidery, da revista Forbes, a expectativa nos bastidores é que o ex-jogador do Los Angeles Lakers seja dispensado pelo Hornets em breve.

– Por sua vez, o pivô Daniel Theis parece estar de saída da NBA para retornar à Europa. O veterano, depois de ser trocado e dispensado na trade deadline, recusou ofertas dos EUA e estaria fechado com o Monaco, da França.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 12/02, você lembra de Troy Brown? Pois o ex-ala do Minnesota Timberwolves assinou contrato com os Cangrejeros de Santurce, de Porto Rico, até junho.

