NBA: troca de Mark Williams para Lakers pode ser aprovada

Está tudo estranho. O cancelamento da troca entre Charlotte Hornets e Los Angeles Lakers aconteceu no sábado, mas Mark Williams e os demais jogadores não atuaram nas últimas rodadas da NBA. As duas franquias trocam acusações pela imprensa, enquanto existem dúvidas sobre o que é real ou não.

De acordo com o Lakers, a troca acabou (após a trade deadline da NBA) assim que os laudos de Mark Williams apontavam que o jogador teria chances de se machucar com frequência. Então, o correto seria que o pivô voltasse para o Hornets e os outros dois jogadores (Dalton Knecht e Cam Reddish), além das escolhas de Draft, para Los Angeles.

A direção do Hornets indicou que foi o Lakers quem foi atrás de Williams de forma agressiva. Rob Pelinka, GM do time californiano, rebate. Tais informações coincidem com que a jornalista Ramona Shelburne, da ESPN, indicou logo após a troca entre os times na trade deadline da NBA.

Em princípio, assim que Lakers e Hornets fecharam a troca por Williams, o time de Los Angeles recebeu um laudo com as informações médicas do pivô. Charlotte pediu o mesmo sobre Knecht e Reddish.

Até aí, tudo normal. É de praxe que isso aconteça.

Depois, os jogadores da troca passam por avaliações em seus novos times e a NBA aprova se estiver tudo certo. Caso contrário, as equipes entram em acordo e enviam escolhas de segunda rodada, por exemplo, e seguem em frente.

O problema está aí. Assim que os médicos do Lakers viram os novos exames de Mark Williams, houve um contato com a direção da NBA se poderia acontecer algum tipo de “remendo”. Neste caso, escolhas de Draft. A liga informou que não era possível, pois o prazo de trocas havia acabado na última quinta-feira, às 17h de Brasília.

Como resultado, a troca teria de ser cancelada.

A questão é: a NBA vai apurar como estão os laudos médicos de Hornets e Lakers na troca de Mark Williams. Isso, apenas para começar. Depois, vai investigar quem entrou em contato com quem primeiro. O time de Los Angeles aponta que foi o de Charlotte, pois todo mundo sabia que havia uma lacuna na posição.

O Hornets, por outro lado, garante que o Lakers foi quem iniciou tudo e foi “agressivo” na tentativa de troca por Williams.

Então, o que a liga vai fazer é entender o que aconteceu, de fato. Williams pode ter ou não uma lesão que o atrapalhe na sequência da carreira na NBA. E é isso que deve ser visto a partir de agora.

Na rodada de segunda-feira, Knecht e Reddish não puderam entrar em quadra pelo Lakers (contra o Utah Jazz), enquanto Williams não jogou no Hornets (diante do Brooklyn Nets).

Já aconteceu uma troca na NBA que foi cancelada?

Sim. Outras trocas já foram canceladas no passado, quase sempre por motivos médicos. Uma delas, por exemplo, não seguiu porque o jogador (Rony Seikaly) não se apresentou ao Utah Jazz após troca com o Orlando Magic e a NBA vetou. Pouco depois, Seikaly foi para o então New Jersey Nets.

Mas já houve caso de um jogador não passar nos exames e, assim a NBA cancelou a troca. A questão é que jamais houve questionamentos. Nada como acontece agora.

Assim que um time detecta algo anormal em um jogador após a troca, é preciso informar ao outro que houve um problema e a NBA veta. Mas existe um pedido da liga para que as equipes tentem resolver entre si antes. Se estiverem de acordo, tudo segue com adição de jogadores ou escolhas de Draft.

O problema é que em nenhuma delas um time disse algo diferente do outro.

Linha do tempo

06/02: Lakers e Hornets acertam troca de Mark Williams na trade deadline da NBA. Enquanto Lakers acerta negócio em princípio após receber informações, troca fica pendente para que jogadores façam exames. Jornalista Ramona Shelburne, da ESPN, indica que Charlotte entrou em contato com time de Los Angeles.

08/02: Após exames, Lakers veta troca após entender que Williams não teve um desempenho satisfatório.

09/02: Hornets publica comunicado dizendo que foi o Lakers quem iniciou todas as conversas.

10/02: Rob Pelinka, GM do Lakers, desmente Hornets. Depois, Hornets reclama com NBA sobre informações médicas de Mark Williams. Em seguida, jogadores são vetados de última hora e não jogam por suas antigas equipes na rodada de segunda-feira.

11/02: NBA, ainda de forma não oficial, deve investigar a troca de Williams.

