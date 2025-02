Rob Pelinka desmente Hornets sobre pivô

A novela Mark Williams segue rendendo na NBA. Após a troca pelo pivô fracassar, o GM do Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, desmentiu um comunicado do Charlotte Hornets. De acordo com Dave McMenamin, da ESPN, o dirigente negou que tenha procurado a franquia da Carolina do Norte pela troca do jogador.

“Rob Pelinka disse que o Hornets veio até ele com a oferta pelo pivô. Não o contrário. Apesar da declaração de Charlotte afirmando que o Lakers perseguiu Williams de forma agressiva”, informou McMenamin.

Hornets e Lakers haviam fechado um negócio centrado em Williams na trade deadline. Em busca de um pivô, a equipe de Los Angeles enviou Dalton Knecht e Cam Reddish, além de escolhas de Draft, pelo jogador de Charlotte. No entanto, “problemas físicos” do contratado fizeram o time angelino recuar do negócio.

Com a troca desfeita, os jogadores voltaram para seus times de origem. Porém, o Hornets resolveu se posicionar e negar a versão da jornalista Ramona Shelburne, da ESPN. Segundo ela, Charlotte havia procurado o Lakers para o negócio. A franquia, por sua vez, negou.

“Após o outro time vir atrás de Mark de forma agressiva, nós tomamos a difícil decisão de trocar o jogador. Nós sempre tivemos muito respeito por seu talento, sua forma de trabalhar e seu caráter. Nós estamos felizes de receber ele de volta em nosso time como uma presença dinâmica do pivô titular. Então, sua volta deixa o nosso time mais forte e olhamos para o futuro com Mark dentro e fora de quadra”, explicou o Hornets.

A fala de Pelinka, portanto, dá duas versões sobre o caso.

Ainda assim, o fracasso no negócio termina como negativo para o Lakers. A equipe buscava em Williams o seu pivô titular para o restante da temporada. Isso porque, a troca por Luka Doncic enviou Anthony Davis ao Dallas Mavericks, deixando o elenco sem um titular para a posição.

De acordo com Shelburne, inclusive, um pivô com o perfil de Williams era um pedido de Doncic.

Sem ele, o Lakers volta ao que tinha antes: Jaxson Hayes e Christian Wood. Nenhum dos dois, até então, era visto como o jogador para completar o quinteto inicial de Los Angeles. No entanto, sem Williams, não resta opção, se não mantê-los ou buscar um agente livre.

Neste caso, segundo a ESPN, Hayes deve ganhar a preferência de Doncic e LeBron James. Na temporada, o pivô tem médias de 5.7 pontos, 4.3 rebotes e um toco, em 17.8 minutos por partida.

