“Se sou Dalton Knecht, ficaria irritado com troca”, diz jogador

Após fracasso em troca, Dalton Knecht voltou a ser jogador do Los Angeles Lakers. O novato havia sido envolvido no negócio com o Charlotte Hornets por Mark Williams. No entanto, dois dias após a trade deadline, a franquia da Califórnia optou por cancelar a negociação e receber de volta o ala-armador.

O motivo para o fracasso foi uma falha nos exames médicos. Porém, o retorno dos jogadores gerou um rumor de desconforto. Afinal, por poucas horas, eles haviam sido dados como “descartáveis” por suas franquias. Em especial, Dalton Knecht, que vivia um bom início de carreira como jogador do Lakers, antes da troca.

Então, o polêmico Patrick Beverley afirmou que o ala-armador deveria ficar incomodado pela forma como voltou a Los Angeles.

“Se eu sou Knecht, ficaria irritado com o Lakers”, comentou Beverley. “Vocês não me querem aqui e agora eu tenho que voltar? Tenho que voltar porque outro merda se machucou. Eu entendo que é um negócio, mas é um jogo frio ter que voltar para esse vestiário”, completou o ex-NBA.

Knecht chegou ao Lakers como a 17ª escolha do Draft de 2024. Como esperado, ele mostrou potencial logo em suas primeiras atuações com a camisa angelina. Suas médias, até o momento, são de 9.4 pontos e 3.1 rebotes, além de 35.8% nos arremessos de três pontos.

Nas últimas semanas, porém, o ala-armador perdeu minutos em quadra. Em resposta a isso, o GM Rob Pelinka não pensou duas vezes em incluí-lo na troca para conseguir um pivô titular para o elenco. Isso porque a saída de Anthony Davis na troca por Luka Doncic abriu uma lacuna na posição de pivô. Até então, os nomes disponíveis seriam Jaxson Hayes e Christian Wood.

O cenário, entretanto, mudou por uma falha no cumprimento de uma condição no acordo. Neste caso, Williams teria apresentado problemas físicos. Assim, o pivô retornou ao Hornets, enquanto Knecht e Reddish, além de uma escolha de Draft, voltaram a Califórnia.

Apesar da dica de Beverley, Knecht ainda não se pronunciou na NBA. O ala-armador, inclusive, deve jogar pelo Lakers na partida desta segunda-feira (10), diante do Utah Jazz.

“Ele deveria olhar torto para todo mundo. Não dá para confiar em ninguém. Ele estava jogando bem, matando bolas de três pontos, e aí o trocaram. Para Charlotte. Para Charlotte. Ninguém está mesmo seguro”, finalizou o ex-NBA.

