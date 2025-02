Por lesão, Giannis Antetokounmpo está fora do All-Star

Giannis Antetokounmpo está fora do All-Star Game da NBA. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o astro do Milwaukee Bucks perderá uma semana por uma lesão na panturrilha esquerda. O grego seria titular no Time de Charles Barkley, durante o Jogo das Estrelas, em 16 de fevereiro.

Antes de ser confirmado fora do All-Star, Giannis Antetokounmpo já era desfalque no jogo do Bucks deste domingo (9). Além disso, o Bucks informou à ESPN que ele perderá os confrontos diante de Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves, antes da pausa. O técnico Doc Rivers comentou sobre a situação do craque.

“Estamos de olho na situação e a lesão não melhorou o suficiente para que ele jogue. Se fosse um jogo de playoffs, ele jogaria? Acredito que sim. Porém, não é o caso. Então, queremos garantir que ele esteja em condições para a pós-temporada”, afirmou Rivers.

Publicidade

A preocupação de Rivers leva em conta a temporada passada. Em 2024, Giannis desfalcou o Bucks na primeira rodada dos playoffs, justamente por uma distensão na panturrilha. Assim, a equipe foi eliminada pelo Indiana Pacers.

O craque de Milwaukee está fora desde 2 de fevereiro. Na semana passada, aliás, ele perdeu um jogo por um problema no joelho, antes de desfalcar o Bucks em outros três pela contusão na panturrilha. Sem ele na temporada, o time de Wisconsin perdeu cinco de nove partidas.

Publicidade

Leia mais!

Além disso, são seis derrotas nos últimos oito jogos. Assim, a franquia caiu para a quinta posição na Conferência Leste.

Agora, confirmado fora do All-Star, a expectativa é de que Antetokounmpo retorne somente em 20 de fevereiro, diante do Los Angeles Clippers. “Estamos realmente esperando que, quando voltarmos da pausa, tenhamos nosso time completo”, afirmou Rivers.

Publicidade

Como resultado, o substituto de Antetokounmpo no All-Star será definido pelo comissário Adam Silver. O nome escolhido integrará a equipe de Barkley, que conta com outros sete jogadores. São eles: Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyana, Pascal Siakam, Alperen Sengun, Karl-Anthony Towns e Donovan Mitchell.

Po fim, selecionado para seu nono All-Star Game seguido após liderar a votação dos fãs, Antetokounmpo tem médias de 31,8 pontos por jogo (segundo na NBA, atrás apenas de Shai Gilgeous-Alexander), com 60,8% de aproveitamento nos arremessos e 12,2 rebotes por partida.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA