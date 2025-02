Reforço do Suns, Vasilije Micic pode estar de saída da NBA

O Phoenix Suns tem grandes chances de ser a última parada de Vasilije Micic na NBA. Depois de duas temporadas, o armador sérvio planeja deixar o basquete dos EUA no início da offseason. Segundo Aris Barkas, do site Eurohoops, o atleta abriu conversas com clubes europeus para sondar um retorno ao velho continente. Mas ele ainda não negocia com nenhum dos interessados.

A decisão do veterano aconteceu nos últimos dias, após os desdobramentos do fim da janela de trocas da temporada. Ele já tinha a ideia de voltar à Europa, mas isso ficou mais sólido com a chegada à franquia do Arizona. Barkas apurou que o único cenário que poderia mudar esse plano era uma troca para o Denver Nuggets. Pois, assim, jogaria ao lado do amigo Nikola Jokic.

Micic, a princípio, tem contrato na NBA até o fim da próxima temporada. No entanto, a saída ainda nesse ano é bem possível. O salário do jogador na campanha que vem não vai ser garantido, pois trata-se de uma opção do time. Por isso, espera-se que o astro europeu peça ao Suns para ser liberado no meio do ano. A tendência é que, em busca de baixar a sua folha, a franquia acate a solicitação.

O atleta de 31 anos chegou à NBA em 2023, credenciado por dois títulos e um prêmio de MVP da Euroliga. Mas, no basquete norte-americano, não conseguiu repetir a jornada de sucesso. Ele somou 96 jogos por Charlotte Hornets e Oklahoma City Thunder até agora, com espaço oscilante dentro das rotações. O veterano registra médias de 7,2 pontos e 4,1 assistências nesse período.

Concorrência

O retorno de Micic deve gerar uma concorrência entre grandes clubes europeus. Mas, a princípio, dois deles saem na frente. De acordo com Barkas, o armador tem conversas iniciais com o Anadolu Efes (Turquia) e Panathinaikos (Grécia). Ambos são os destinos favoritos do jogador. Especula-se que também esteja na pauta dos sérvios do Crvena Zvezda – o popular Estrela Vermelha.

A preferência pelos dois primeiros times acontece por motivos óbvios. O Efes foi o time em que conquistou os seus dois títulos europeus de clubes. Ele é um ídolo e, por isso, seria especialmente bem recebido. O Panathinaikos, enquanto isso, tem como trunfo contar com o técnico Ergin Ataman. Foi ele quem comandou o astro na passagem vitoriosa pelo Efes.

As duas equipes, por sinal, já sabem a principal exigência de Micic para assinar contrato. Ele quer retornar como o jogador de basquete mais bem pago da Europa. Hoje, o maior salário anual do velho continente é de outro ex-MVP da Euroliga que retornou da NBA: Sasha Vezenkov. O ala-pivô búlgaro, por enquanto, estaria recebendo pouco mais de €4 milhões por temporada.

Repetição

A possível saída de Vasilije Micic do Suns – e da NBA – estende um histórico de atletas de sucesso da Europa na EUA. Vários jogadores aproveitam o status para ter a chance de jogar no basquete norte-americano, mas voltam rápido pela falta de oportunidades. Ficam relegados a papeis bem menores do que teriam em grandes clubes do outro lado do Atlântico. O armador conta que chegar à nova liga, em síntese, é como recomeçar.

“Eu não me senti perseguido na NBA porque, para ser sincero, acho que quase ninguém sabia quem era. Comecei a ser reconhecido quando jogaram contra mim. Em particular, depois de chegar à Charlotte e ter mais minutos. Mas, antes disso, creio que a maioria das pessoas nem tinha ideia de que fosse o MVP da Euroliga. Talvez, até hoje ainda não saibam”, contou o sérvio, em junho passado.

