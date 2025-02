“Phoenix Suns é péssimo formador de times na NBA”, detona analista

Nos últimos anos, o Phoenix Suns se tornou um dos times de destaque da NBA. Após várias temporadas no tank, a franquia foi para as finais em 2021. No entanto, acabou perdendo para o Milwaukee Bucks. Depois disso, “puxaram o gatilho”, adquirindo Kevin Durant e Bradley Beal. Mas para o analista da ESPN, Brian Windhorst, o Suns é um péssimo formador de elencos.

“As pessoas na liga dizem que eles são excelentes em atrair talento, mas ruim em montar os times. Isso é o que dizem”, falou Windhorst.

O Suns é o time que mais paga salários na NBA. Assim, a equipe gasta US$214 milhões anualmente em compensações, US$9 milhões a mais que o segundo coocado, Minnesota Timberwolves. Phoenix está US$25 milhões acima do segundo teto de multas da NBA, e sofre punições como não poder ser ativo no mercado de dispensados. Além disso, não poderá envolver sua escolha de pimeira rodada de 2032 em trocas.

Em 2022, a equipe conseguiu Kevin Durant, então no Brooklyn Nets. Embora parecesse uma grande sacada, tudo deu errado desde então. Na primeira temporada com o camisa 35, o Suns foi até as semifinais de conferência, dando trabalho para o Denver Nuggets, então campeão. Durant havia ficado lesionado na maior parte da campanha, então as coisas pareciam animadoras para o ano seguinte, com uma pré-temporada juntos e uma boa montagem de elenco.

No entanto, durante a intertemporada, a diretoria trocou várias escolhas de draft para trazer Bradley Beal, do Washington Wizards. A ideia, na época, era montar um Big 3 com Beal, Devin Booker e Durant. Na prática, porém, isso nunca funcionou direito. Na última temporada, o Suns foi eliminado na primeira rodada dos playoffs. Em 24/25, tem apenas 25 vitórias em 50 jogos.

Para piorar, Beal tem uma cláusula que lhe permite vetar trocas. Dessa forma, o jogador pode “travar” movimentações que o envolvam. E isso aconteceu há poucos dias, quando o Phoenix Suns tentava atrair times da NBA interessados no atleta para, então, abrir espaço salarial e ir atrás de Jimmy Butler.

Portanto, o Suns acabou ficando com Durant, Beal e Booker. O problema, porém, é o elenco de apoio. Segundo Windhorst, algumas peças deixam a desejar. Agora que ficou com o seu Big 3, contudo, Phoenix terá de se desdobrar para montar um bom time ao redor deles, e, com as restrições salariais da equipe, isso será difícil.

