Stephen Curry fala o que espera de Jimmy Butler

O astro Stephen Curry repercutiu a chegada de Jimmy Butler ao Golden State Warriors. Nessa quarta-feira (6), a franquia californiana adquiriu o ala em uma troca quádrupla com Miami Heat, Detroit Pistons e Utah Jazz. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o Heat recebeu PJ Tucker, Kyle Anderson e Andrew Wiggins, além de uma escolha de primeira rodada. O Jazz, por sua vez, ficou com Dennis Schroder. Por fim, o Pistons terminou com Josh Richardson e Lindy Waters.

Logo após a derrota do Warriors para o Jazz, por 131 a 128, Curry falou à imprensa sobre as expectativas com o novo companheiro. O armador, aliás, acredita que Butler chegará motivado, em um ambiente sem drama. Algo que não estava ocorrendo em Miami. Além disso, Curry revelou que deu as boas-vindas ao ala durante o intervalo da partida, através de uma mensagem de texto.

“Jimmy é um vencedor. Sei que houve muito drama lá em Miami nos últimos dias, mas ninguém realmente sabe qual foi a história. Só espero que tenhamos um Jimmy muito motivado e comprometido. Ele vai mudar a energia por aqui. Adicionar um cara desse nível, que quer se provar, é sempre muito bom. O fato dele assinar uma extensão contratual é ótimo. Assim, sabemos que ele está comprometido para esta pequena corrida ao título da NBA”.

“Sobre o encaixe, vai parecer diferente do que estamos acostumados. Tenho certeza de que ele pode jogar um pouco em movimento. Ele é um criador de arremessos, um finalizador. Mas, o mais importante é que ele é um competidor. Já vi isso de perto.´Enfim, vou assistir a muitos vídeos de Miami para analisar algumas das jogadas que eles costumavam fazer para ele. No mais, acho que todos nós estaremos prontos para o desafio”, afirmou o maior arremessador da história da NBA.

Como Stephen Curry bem disse, Jimmy Butler mal chegou ao Warriors e já assinou uma extensão contratual com a equipe. De acordo com Charania, o acordo é válido por duas temporadas. Nesse período, o ala de 35 anos vai receber US$121 milhões em salários.

Nos últimos dias, a mídia dos EUA divulgou o “desespero” do Warriors em adquirir um astro. Afinal, o prazo final de trocas na NBA é nesta quinta-feira (6). Além de Butler, outros atletas na mira eram Kevin Durant, Paul George, Brandon Ingram e Nikola Vucevic. Hoje, Golden State ocupa apenas o 11º lugar da Conferência Oeste. Ou seja, está fora até da zona de classificação para o play-in.

Com a chegada de Jimmy Butler, o Warriors espera satisfazer o ídolo Stephen Curry. Prestes a completar 37 anos, o armador sabe que seus dias na NBA estão se aproximando do fim. Desse modo, o tetracampeão espera encerrar sua carreira com pelo menos mais um título da liga.

Jimmy Butler

Aos 35 anos, Jimmy Butler iniciou a carreira na NBA no Chicago Bulls. Escolha 30 do Draft de 2011, ele ganhou espaço naquele time após o segundo ano na liga. Desde então, tornou-se um dos melhores defensores. Além disso, com o tempo, mostrou que poderia ter muito impacto no ataque.

Seis vezes All-Star e outras cinco nos times ideais da NBA e de defesa, Butler passou por Minnesota Timberwolves e Philadelphia 76ers antes de chegar ao Heat. Na carreira, ele possui médias de 18,3 pontos, 5,3 rebotes, 4,3 assistências e 1,6 roubo de bola, em 836 jogos.

Butler estava em Miami desde a temporada 2019/20. Desde então, levou a equipe às finais da liga em duas oportunidades. Controverso, ele provocou seus rivais no Leste mesmo quando não estava jogando. Assim, Pat Riley, presidente da franquia, entrou em choque com o ala.

Após a eliminação do Heat, nos playoffs de 2023/24, Butler afirmou que Boston Celtics e New York Knicks já “estariam em casa” se ele não estivesse fora por lesão. A entrevista irritou Riley, que o mandou “calar a boca e jogar basquete”. Desde então, a amizade entre os dois acabou.

Além disso, Butler deixou de participar de uma reunião privada para jogadores e membros da comissão na casa de Riley, o que dava indícios de sua saída. Mas, mesmo assim, seguiu jogando. No entanto, após outra entrevista, o atleta afirmou que estava infeliz no time e gostaria de recuperar sua felicidade. Enquanto isso, ele fez dois jogos muito ruins, fazendo com que a diretoria entendesse o recado: a troca.

Mas, isso piorou sua situação internamente e a suspensão causou uma perda salarial em torno de US$2,5 milhões. Apesar de tudo o que conquistou pela equipe, ali era seu fim.

