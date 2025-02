NBA: Jimmy Butler vai para Warriors em troca

Acabou a novela. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o Miami Heat mandou Jimmy Butler em troca para o Golden State Warriors, que luta pelos playoffs na NBA. O astro, de 35 anos, pediu negociação nas últimas semanas e, como resultado, foi suspenso pelo time da Flórida durante o último mês. O negócio ainda envolveu Utah Jazz, Toronto Raptors e Detroit Pistons.

Segundo Charania, o Heat recebeu PJ Tucker e Andrew Wiggins, além de uma escolha de primeira rodada. O Jazz, por sua vez, ficou com Dennis Schroder. Já o Raptors recebeu Kyle Anderson. Por fim, o Pistons terminou com Josh Richardson e Lindy Waters. Os demais detalhes da troca ainda não foram divulgados.

Jimmy Butler estava no Heat desde a temporada 2019/20. Desde então, levou a equipe às finais da liga em duas oportunidades. Controverso, ele provocou seus rivais no Leste mesmo quando não estava jogando. Assim, Pat Riley, presidente da franquia, entrou em choque com o ala.

Publicidade

Após a eliminação do Heat nos playoffs de 2023/24, Butler afirmou que Boston Celtics e New York Knicks já “estariam em casa” se ele não estivesse fora por lesão. A entrevista irritou Riley, que o mandou “calar a boca e jogar basquete”. Desde então, a amizade entre os dois acabou.

Butler deixou de participar de uma reunião privada para jogadores e membros da comissão na casa de Riley, o que dava indícios de sua saída. Mas, mesmo assim, seguiu jogando. No entanto, após outra entrevista, o atleta afirmou que estava infeliz no time e gostaria de recuperar sua felicidade. Enquanto isso, ele fez dois jogos muito ruins, fazendo com que a diretoria entendesse o recado: a troca.

Publicidade

Mas isso piorou sua situação internamente e a suspensão causou uma perda salarial em torno de US$2.5 milhões. Apesar de tudo o que conquistou pela equipe, ali era seu fim.

Leia mais

Nas férias da NBA, Jimmy Butler afirmou que gostaria de receber uma extensão máxima do Heat, mas jamais falou em troca. Ao menos, até então. Ele sempre indicou que preferia se aposentar em Miami. Em conversas com Riley, o ala pediu reforços diversas vezes. Não foi atendido. O time piorou a cada ano, enquanto o jogador seguia com a ideia de ficar.

Publicidade

Mas após a crítica de Riley, Butler teve apenas relação profissional com o presidente. Tudo isso causou a ruptura, apesar de o agente do jogador ainda tentar “remendar” a situação há algumas semanas. Sem sucesso, todavia.

Então, Jimmy Butler sugeriu quatro times que ele poderia ir em troca na NBA: Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Houston Rockets e Phoenix Suns. Outras equipes tinham algum interesse, mas a questão estava por conta de seu contrato. O medo de fazer uma troca, envolver escolhas de Draft e, depois, Butler sair como agente livre ao fim de 2024/25, era um problema.

Publicidade

Enquanto isso, ele pode aceitar uma extensão de dois anos por US$111 milhões. Embora seja menos que o Heat pudesse oferecer, era certo que ele não conseguiria isso em Miami. Afinal, Riley deixou claro que só daria a ele um novo acordo se mostrasse que estava ali para apenas jogar basquete.

Jimmy Butler

Aos 35 anos, Jimmy Butler iniciou a carreira na NBA no Chicago Bulls. Escolha 30 do Draft de 2011, ele ganhou espaço naquele time após o segundo ano na liga. Desde então, tornou-se um dos melhores defensores e, aos poucos, mostrou que poderia ter muito impacto no ataque.

Publicidade

Seis vezes All-Star e outras cinco nos times ideais da NBA e de defesa, Butler passou por Minnesota Timberwolves e Philadelphia 76ers antes de chegar ao Heat. Na carreira, ele possui médias de 18.3 pontos, 5.3 rebotes, 4.3 assistências e 1.6 roubo de bola em 836 jogos.

Renovação

A troca de Butler vem acompanhada de um novo contrato na NBA. Logo após ser oficializado no Warriors, o ala de 35 anos assinou um acordo de US$ 121 milhões até 2026/27. Para isso, ele recusou a opção contratual que tinha para a próxima temporada.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA