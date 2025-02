Stephen Curry fala sobre prazo de trocas da NBA: “Quero vencer”

Stephen Curry já se posicionou sobre as trocas do Golden State Warriors na NBA. Em diversas oportunidades, o craque afirmou que não deseja colocar o futuro da franquia em xeque para tentar vencer títulos no final de sua carreira. No entanto, com a trade deadline próxima, ele deu um recado à diretoria de San Francisco.

“As trocas do Warriors na NBA não cabem a mim decidir”, afirmou Stephen Curry. “Porém, eu quero vencer. Então, seja o que for necessário para isso”, seguiu.

O desejo de Curry, de fato, não tem acontecido. O Warriors ocupa a 11ª posição do Oeste, com 24 vitórias e 24 derrotas. Então, está fora da zona de play-in. Enquanto o camisa 30 mantém um alto nível, o senso de urgência por reforços só aumenta com o prazo de trocas se aproximando.

Publicidade

O ídolo da franquia sabe que os reforços são de responsabilidade do GM Mike Dunleavy Jr. Entretanto, ele deu a entender que tem conversado com a diretoria para tratar o atual momento do time de San Francisco.

“A imprensa nunca saberá [se eu pressiono a diretoria]. Só que nós conversamos o tempo todo e eu quero vencer. De novo, esse não é meu trabalho. Não sou técnico, GM nem dono da equipe. Mas está bem claro onde eu me posiciono sobre fazer os ajustes necessários para vencer”, completou.

Publicidade

Embora mantenha mistério, Curry trabalha nos bastidores. Durante a última semana, Kevin O’Connor, do Yahoo Sports, revelou que o camisa 30 é quem deixa o Warriors relutante de adquirir Jimmy Butler. O armador teria dúvidas acerca de como a personalidade do astro se encaixa no vestiário da equipe.

Leia mais!

“Quando a situação de Butler explodiu no Miami Heat, Golden State logo se afastou. Eles não queriam. Zach LaVine é visto como uma opção mais segura, mais nova. Curry, junto de Kerr, têm queixas sobre o encaixe de Butler no vestiário. A decisão de Golden State de adquirir ou não Jimmy está ligada a essas preocupações. Precisam, então, do sinal verde do armador e do técnico”, comentou.

Publicidade

Curry, além disso, se preocupa com o futuro do Warriors na NBA. Apesar de não ser contra trocas, o camisa 30 já afirmou que não quer arriscar os próximos anos para tentar ser campeão novamente.

“Nós temos a responsabilidade de deixar a franquia em uma boa condição quando já não estivermos mais aqui. Por isso, eu não quero trocas ou movimentos desesperados, que possam prejudicar o futuro. Isso não significa que não devemos explorar o mercado e tentar melhorar. Mas não podemos ‘queimar’ ativos de forma impulsiva só para fazer alguma coisa”, explicou o ídolo da equipe.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA