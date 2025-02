Lakers e Mavericks fecham troca envolvendo Luka Doncic

Parece mentira, mas não é. Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks fecharam uma troca tripla envolvendo os astros Luka Doncic e Anthony Davis. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o Utah Jazz também participou do negócio.

Enquanto o Lakers recebe Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris, o Mavs fica com Anthony Davis, Max Christie e a escolha de primeira rodada de 2029 de Los Angeles. Por fim, o Jazz levou Jalen Hood-Schifino, a escolha de 2025 do Los Angeles Clippers de segunda rodada e uma do Mavericks, também de segunda rodada.

É uma das trocas mais surpreendentes da história da NBA. Isso porque Luka Doncic era o principal jogador do Mavericks desde Dirk Nowitzki, ídolo da torcida e não havia nenhuma pista de que aconteceria algum dia. Enquanto isso, Davis deixa o Lakers após um título ao lado de LeBron James, em 2020.

Publicidade

De acordo com o GM Nico Harrison, do Mavericks, a troca serve para fortalecer a defesa do time.

“Acredito que defesas vencem títulos, mas ter um pivô que é All-Defensive Team e All-NBA com mentalidade defensiva nos dá uma chance melhor”, disse. “Nós fomos feitos para vencer agora e no futuro”.

O Lakers, quinto no Oeste, recebe na troca um dos jogadores mais talentosos da NBA, enquanto o Mavericks, que caiu de produção sem Luka Doncic, terá um dos melhores defensores da liga. Hoje, o Mavs é o oitavo na mesma conferência.

Publicidade

Leia mais

De acordo com Charania, a proposta partiu do Mavericks. No entanto, jamais houve pedido de troca por parte de Doncic. Ou seja, tudo veio a partir da direção de Dallas.

Com a chegada de Davis, abre a chance de o Mavericks envolver o pivô Daniel Gafford em troca até o próximo dia 6.

Vale lembrar que Doncic e Davis estão fora por lesão no momento. Enquanto o esloveno se recupera de contusão na panturrilha, o pivô machucou o pé. Aliás, a diretoria do Mavericks tinha preocupação com as condições físicas do armador, de 25 anos. Por isso, o disponibilizou para a troca com o Lakers, segundo a ESPN.

Publicidade

LeBron James e Luka Doncic são os únicos jogadores na história da NBA com médias superiores a 27 pontos, sete rebotes e sete assistências em suas carreiras. Agora, eles estarão juntos no time de Los Angeles.

Na atual temporada, Luka Doncic possui 28.1 pontos, 8.3 rebotes e 7.8 assistências, além de 35.4% de aproveitamento em três pontos. Por outro lado, Davis faz 25.7 pontos, 11.9 rebotes, 3.4 assistências e 2.1 bloqueios.

Luka Doncic

Aos 25 anos, Doncic é um dos maiores astros da NBA na atualidade. Cinco vezes All-Star, ele ficou em terceiro na votação para o MVP da última temporada. Aliás, ao lado de Kyrie Irving, o armador levou o Mavs às finais contra o Boston Celtics em 2023/24.

Publicidade

Mas as condições físicas do jogador sempre foram uma questão para a diretoria de Dallas. Portanto, a troca de Luka Doncic entre Lakers e Mavericks passa muito pelo que o armador não cumpriu nos últimos anos. Além disso, ele está fora do All-Star Game de 2025 e não pode concorrer a nenhum prêmio individual. Isso porque não vai fazer 65 jogos, como mandam as regras da liga.

Anthony Davis

Enquanto LeBron James, aos 40 anos, começava a deixar de ser a primeira opção no Lakers, Anthony Davis assumia o protagonismo. Afinal, James faz 23.8 pontos (até antes da rodada de sábado), sua menor média desde o ano de estreia na NBA. Davis, por outro lado, produz 25.7 pontos.

Publicidade

O atleta vinha pedindo ao time uma troca por outro jogador da posição para voltar a jogar como ala-pivô. Então, vários nomes apareceram em rumores recentemente, como Myles Turner, Walker Kessler e Nikola Vucevic.

Mas em Dallas, dificilmente vai deixar de jogar como pivô, ao menos até a volta de Dereck Lively.

Campeão com o Lakers em 2020, Anthony Davis não sabia que a troca iria acontecer. Aliás, nem LeBron James.

Detalhes da troca entre Mavericks e Lakers envolvendo Luka Doncic

Mavericks recebe: Anthony Davis (US$43.2 milhões em 2024/25, além de mais três anos, no total de US$175 milhões), Max Christie (expirante de US$7.1 milhões) e escolha de primeira rodada do Lakers de 2029

Publicidade

Lakers recebe: Luka Doncic (US$43 milhões em 2024/25 e mais dois anos, no total de US$95 milhões), Maxi Kleber (US$11 milhões em 2024/25 e mais US$11 milhões em 2025/26) e Markieff Morris (expirante de US$2.1 milhões)

Jazz recebe: Jalen Hood-Schifino (US3.9 milhões em 2024/25 e mais dois anos, no total de US$10.2 milhões), escolha de segunda rodada do Clippers de 2025 e escolha de segunda rodada do Mavericks de 2025

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA