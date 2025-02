NBA: Clippers e Jazz fecham troca

De acordo com os jornalistas Bobby Marks e Shams Charania, da ESPN, Utah Jazz e Los Angeles Clippers fecharam uma troca nos últimos dias da trade deadline da NBA. Enquanto o Clippers recebe Drew Eubanks e Patty Mills, o Jazz fica com PJ Tucker, Mo Bamba e uma escolha futura de segunda rodada.

É o fim da tumultuada passagem de Tucker pelo Clippers. Isso porque o jogador pediu troca na última offseason após não ter tempo de quadra. No entanto, ele seguiu na equipe californiana. Na atual temporada, por exemplo, o veterano não atuou em nenhum jogo. O pivô Mo Bamba o acompanha na ida para o Jazz.

Por outro lado, o Clippers recebe dois jogadores mais úteis para o resto da temporada. Enquanto Eubanks teve boas participações em minutos restritos no time de Salt Lake City, Mills é um arremessador de três pontos bastante experiente.

O fato é que o Jazz vem em reformulação de elenco e deve fazer mais alguma troca até o próximo dia 6. Embora o time seja o último no Oeste, já deu sinais de que, com um grupo saudável, é possível competir. Em vários jogos na atual temporada teve chances de vencer, mas utilizou atletas mais jovens para dar rodagem. Portanto, Mills e Eubanks não eram tão necessários ali, a não ser como presenças veteranas no vestiário.

Já o Clippers, que está no sexto lugar do Oeste, quer brigar por melhores posições no Oeste. O time passou por algumas mudanças importantes no início da temporada, mas mesmo assim conseguiu manter-se na zona de classificação. E isso melhorou ainda mais quando Kawhi Leonard estreou na campanha. Agora, com todos os jogadores disponíveis, o técnico Tyronn Lue consegue fazer um trabalho ainda melhor.

Em suma, Eubanks vai servir como reserva de Ivica Zubac, que faz a melhor temporada da carreira. No Jazz, ele ficava atrás de Walker Kessler e John Collins, por exemplo. Somente nas últimas semanas (desde o dia 12), ele figurou entre os titulares em quatro jogos.

Aliás, neste sábado, Eubanks completa 28 anos e o Jazz o cumprimentou nas redes sociais.

A troca entre Clippers e Jazz acontece poucos dias antes do prazo final de negociações na NBA. No entanto, é possível que o time de Los Angeles ainda faça mais alguns negócios pontuais. Já a equipe de Salt Lake City, vários jogadores ainda podem sair, incluindo Kessler e Collins.

O time de Los Angeles, assim, fica abaixo da segunda taxa na NBA por US$4 milhões. Ou seja, ganha flexibilidade para os próximos dias.

Enquanto Kessler interessa ao Los Angeles Lakers, Collins está na mira do Sacramento Kings.

Contratos da troca entre Clippers e Jazz

Clippers recebe: Patty Mills (expirante de US$2 milhões) e Drew Eubanks (US$5 milhões em 2024/25 e contrato não garantido em 2025/26 de US$4.7 milhões)

Jazz recebe: PJ Tucker (expirante de US$11.5 milhões), Mo Bamba (expirante de US$2 milhões) e escolha de segunda rodada de Draft

