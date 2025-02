Mais um: Jimmy Butler seria alvo de novo time da NBA

Jimmy Butler atraiu o interesse de mais um time na NBA. Enquanto é um dos principais nomes nos rumores da trade deadline, o astro do Miami Heat agora está na mira do New Orleans Pelicans, segundo Marc Stein e Jake Fischer, do The Stein Line. A equipe, assim, se junta a Phoenix Suns, Houston Rockets, Dallas Mavericks e Golden State Warriors na disputa.

O Pelicans está em uma temporada muito ruim na NBA. Apesar de investir no elenco, o time sofreu com lesões de suas principais peças e é apenas o 14° do Oeste. Para piorar, o armador Dejounte Murray está fora do resto da campanha.

Ainda assim, New Orleans não quer iniciar uma reconstrução. Pelo contrário: o interesse do time em Butler visa reforçar o núcleo liderado por Zion Williamson e Brandon Ingram. No entanto, a equipe terá que enfrentar forte concorrência pelo astro do Heat.

O Pelicans, inclusive, não está entre os destinos “indesejados” de Jimmy Butler. Na semana passada, Marc J. Spears, da ESPN, revelou que Butler aceita sair em troca para qualquer time, exceto o Memphis Grizzlies. Embora a franquia tenha sido mencionada nos rumores, o próprio jogador descartou essa possibilidade.

Além do Grizzlies, o Milwaukee Bucks também foi visto como um destino improvável, segundo Kevin O’Connor, do Yahoo Sports. No entanto, a equipe pode estar atrás de uma troca por outro jogador, como Zach LaVine ou Bradley Beal, de acordo com Vincent Goodwill, do mesmo portal.

Os rumores sobre Jimmy Butler começaram na pré-temporada, mas se cresceram após os jogos contra o Pelicans e o Indiana Pacers. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o ala se incomodou com a postura da diretoria, que teria questionado sua falta de empenho nessas partidas. Como resposta, oficializou seu pedido de troca em coletiva de imprensa.

“O que eu quero? Quero voltar a sentir alegria ao jogar basquete. Onde isso vai acontecer? Não sei, mas vamos descobrir em breve. Mas, provavelmente, não será aqui”, afirmou Butler. “Estou feliz em Miami fora das quadras, mas quero voltar a ser dominante e ajudar meu time a vencer. No momento, não estou conseguindo fazer isso”.

Desde então, o Heat tem ouvido propostas de várias equipes, com Suns, Rockets e Warriors como os principais interessados. No entanto, o Pelicans surge agora como mais um time candidato na disputa por Jimmy Butler na NBA.

Com a trade deadline marcada para 6 de fevereiro, Butler deve sair do time de Miami em breve. Caso contrário, o Heat corre o risco de perdê-lo sem uma boa compensação no futuro, já que o jogador tem contrato até 2024/25, com opção para mais um ano.

