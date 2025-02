NBA: Pelicans perde Dejounte Murray pela temporada

Dejounte Murray, principal reforço do New Orleans Pelicans para a temporada 2024/25 da NBA. O armador se machucou na derrota para o Boston Celtics na noite de sexta-feira (31). De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, Murray rompeu o tendão de Aquiles e não tem prazo para retornar às quadras.

Murray sofreu a lesão ainda no primeiro quarto, enquanto tentava fazer cesta. Ele saltou para alcançar o próprio rebote no chão e, então, sentiu fortes dores no local. Pouco depois, o Pelicans pediu tempo para que ele pudesse sair de quadra. Foi a segunda contusão grave do jogador em seu primeiro ano em New Orleans.

Isso porque na estreia da temporada da NBA pelo Pelicans, Dejounte Murray quebrou a mão. Como resultado, ficou cerca de um mês fora (17 jogos) e retornou às quadras apenas no fim de novembro.

Agora, de forma oficial, o trio Zion Williamson, Brandon Ingram e Dejounte Murray jamais jogou junto pelo Pelicans. E pode sequer acontecer. Afinal, existe a chance de Ingram sair na trade deadline.

Mas o mais curioso disso é que o armador foi quem mais atuou em 2024/25, com 31 jogos. Enquanto isso, Ingram fez 18 partidas e Williamson, apenas 13. No total, o Pelicans possui 12 vitórias em 49 embates e é o penúltimo do Oeste.

Mas lesão não é exclusividade do trio. Dos 49 jogos do Pelicans até aqui, nenhum jogador atuou em todos eles. O mais próximo é o calouro Yves Missi, com 46. Herb Jones, principal defensor de New Orleans, só fez 20.

Aliás, na primeira lesão de Murray, o Pelicans contratou Elfrid Payton, que acabou virando titular em três das sete partidas. Na época, Jose Alvarado também estava fora. Mas como o titular voltou, Payton, que tinha acordo apenas para a atual temporada, o time o dispensou depois de duas semanas.

“É muito difícil ver um cara que significa tanto para o nosso time, que trabalha tanto, se machucar assim”, disse o técnico Willie Green. “São aqueles desafios que a gente tem visto por toda a temporada”.

Alvarado começou o segundo tempo como titular, enquanto Brandon Boston foi o seu principal reserva. Apesar de o Pelicans não contar com Dejounte Murray pelo resto do jogo (além de Ingram e Williamson), o time “vendeu caro” o resultado. No fim, o Celtics venceu por 118 a 116. CJ McCollum empatou em 16, mas Jayson Tatum fez a cesta da vitória praticamente no estouro do cronômetro.

“Isso machuca muito, não vou mentir”, disse Trey Murphy, autor de 40 pontos. “Ele vem passando por muita coisa, então isso só piora tudo”.

O Pelicans volta às quadras na segunda-feira (3), quando enfrenta o Denver Nuggets.

