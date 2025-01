Boletim de rumores e trocas da NBA (30/01/2025)

Bem-vindo à edição de 30 de janeiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Possível saída de De’Aaron Fox paralisa Kings no mercado

O Sacramento Kings era um dos times mais ativos do mercado antes da trade deadline. Mas, como esperado, tudo mudou com a notícia de que o armador De’Aaron Fox quer ser trocado. A franquia vai reavaliar a sua postura e, assim, a chance de reforços não chegarem aumentou. Segundo Evan Sidery, da revista Forbes, o time paralisou as negociações em que estava envolvido.

O repórter apurou que, a princípio, dois jogadores estavam no topo da pauta da equipe: Cameron Johnson (Nets) e John Collins (Jazz). Por enquanto, essas tratativas não vão avançar. O Kings deve tomar uma decisão sobre a situação do astro do elenco para, depois, resolver se segue com os negócios. Fox possui médias de 25,2 pontos, 5,0 rebotes, 6,2 assistências e 1,5 roubo de bola em 2024/25.

Jazz não deve baixar alta pedida por Walker Kessler

Houve um tempo em que Walker Kessler esteve disponível para trocas no Utah Jazz. No entanto, esse tempo passou. Ele faz uma boa temporada e, assim, o status mudou. A franquia até não descarta negociar o jovem pivô, mas terá que ser convencida por uma proposta fora do normal. De acordo com Jovan Buha, do site The Athletic, a franquia planeja manter uma pedida bem alta pelo atleta.

Duas escolhas de primeira rodada de draft, por enquanto, seria a exigência do Jazz para cogitar uma troca. Essa pedida é irreal, em particular, vendo as últimas trocas na liga. Atletas do nível de Kessler não renderam sequer uma seleção TOP 30. O Los Angeles Lakers seria o time com maior interesse no jogador, mas já estaria pessimista.

Vale lembrar que, assim como no boletim de rumores e trocas da NBA do último dia 28, o Lakers segue em busca de um pivô e, até hoje (30), ainda não tem um alvo certo. Vários jogadores da posição estão na lista, como Nic Claxton, Clint Capela, Nikola Vucevic, Jonas Valanciunas e até Myles Turner.

Guerschon Yabusele atrai interesse entre rivais do Sixers

Ninguém consegue cravar se o Philadelphia 76ers vai ser uma ameaça nos playoffs. Por isso, os oponentes monitoram a situação da equipe de olho em reforços. E, a princípio, um dos achados do time na offseason está na mira dos rivais. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, vários times mostram interesse no ala Guerschon Yabusele.

O jogador da seleção francesa é um caso único no mercado por causa do seu contrato. Ele assinou um vínculo mínimo com o Sixers, ou seja, vai ser agente livre irrestrito no meio do ano. Os adversários creem na troca de Yabusele pois, em caso de fracasso de Philadelphia, a franquia pode perdê-lo de graça após uma boa temporada individual.

Sete times estão em contato com o Bulls por Lonzo Ball

Lonzo Ball vai voltar a ser o jogador que vimos antes da sequência de lesões que quase acabou com a sua carreira? Não dá para prever, mas, aos poucos, ele está voltando à ação. E, além disso, atrai o interesse de vários times no mercado da liga. De acordo com Evan Sidery, da revista Forbes, sete equipes monitoram o Chicago Bulls para uma possível troca pelo armador de 27 anos.

Mas quem são essas franquias? Sidery apontou que seriam: Charlotte Hornets, Detroit Pistons, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Minnesota Timberwolves e Orlando Magic. A direção de Chicago estaria aberta, a princípio, a ceder o jogador por contratos expirantes e escolhas de draft. Vale lembrar que o próprio atleta já é dono de um vínculo expirante de US$21 milhões. Ou seja, será agente livre ao fim de 2024/25.

Ball fez 26 jogos da atual campanha, depois de duas temporadas sem nem entrar em quadra. O armador de 27 anos anota 7,0 pontos, 3,4 rebotes e 3,5 assistências em quase 21 minutos de ação por noite.

Em transição

– O ala Jackson Rowe, para começar, é o novo reforço do Golden State Warriors para o resto da temporada. O jogador assinou um contrato two-way com a franquia, depois de atuar pela equipe no período de pré-temporada.

– Davion Mitchell, enquanto isso, seria mais um nome do elenco do Toronto Raptors disponível para trocas. A equipe canadense oferece o armador reserva em negociações com outros times, assim como atletas como Bruce Brown e Chris Boucher.

– Por sua vez, o pivô Orlando Robinson está garantido em Toronto por mais dez dias. Ele fechou a renovação do seu vínculo de curta duração com a direção do Raptors e, com isso, segue à disposição do técnico Darko Rajakovic.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 30/01, você lembra de Jeremy Pargo? Pois o ex-armador do Memphis Grizzlies é o novo reforço dos islandeses do Grindavik até o fim da atual temporada.

