Heat tem interesse em troca por Julius Randle, revela jornalista

De acordo com o repórter Ian Begley, da SNY TV, o Miami Heat tem interesse em uma troca por Julius Randle. Em baixa no Minnesota Timberwolves, o ala-pivô de 30 anos poderá ser negociado nesta trade deadline. O prazo final para trocas na NBA é 6 de fevereiro. Ou seja, na próxima semana.

Segundo o jornalista, o interesse do Heat em uma troca por Julius Randle não é de agora. Afinal, o jogador esteve no radar da franquia de Miami na última offseason. Além disso, Begley afirmou que a equipe de Minnesota pode fazer parte da aguardada negociação envolvendo Jimmy Butler. No entanto, o veterano não iria para Mineápolis, mas para um terceiro time. Nesse caso, o Timberwolves receberia peça (s) dessa outra equipe.

“Fique de olho em Minnesota na negociação envolvendo Butler. Na offseason, o Heat foi um dos times que demonstrou interesse em uma troca por Julius Randle, segundo fontes da SNY. Randle permanece no radar de Miami durante a saga de Butler, dizem as fontes. No entanto, não sei se há alguma negociação ativa entre Heat e Timberwolves. Mas, o fato é que os dois times têm mantido contato sobre a negociação de Butler”, revelou Begley.

Randle chegou ao Timberwolves em outubro do ano passado, após uma troca tripla com Charlotte Hornets e New York Knicks. Na mesma negociação, o pivô Karl-Anthony Knicks foi enviado para o time novaiorquino. Já o armador Donte DiVincenzo desembarcou em Mineápolis.

Entretanto, a presença dos ex-jogadores do Knicks não qualificou a equipe de Minnesota. Pelo contrário. Em 2024/25, o Timberwolves fez a terceira melhor campanha do Oeste, com 56 vitórias e 26 derrotas. Nos playoffs, o time chegou à final de conferência, mas caiu diante do Dallas Mavericks.

Mas, nesta temporada, o Timberwolves ocupa apenas o sétimo lugar do Oeste, com 25 triunfos em 46 jogos. Ou seja, está na zona de classificação para o play-in. Por isso, a franquia busca se reforçar nesta trade deadline.

Julius Randle ainda não convenceu a torcida do Timberwolves e, assim, poderá deixar a equipe via troca. Em 46 jogos, o ala-pivô tem médias de 18,9 pontos, 7,3 rebotes e 4,5 assistências. Os números, portanto, são piores em comparação com a última temporada pelo Knicks (24 pontos, 9,2 rebotes e cinco assistências), quando foi All-Star.

Segundo o jornalista Evan Sidery, da Forbes, o Timberwolves deverá tentar negociar Randle nos próximos dias. Além do encaixe difícil na equipe, outro fator pode desencadear uma troca: o ala-pivô terá a opção de testar o mercado na offseason deste ano. Afinal, Randle tem uma player option de US$30,9 milhões em 2025/26. Portanto, a franquia de Minnesota poderá perder o jogador “de graça” em julho.

“Executivos rivais acreditam que o Minnesota Timberwolves irá avaliar o valor de troca de Julius Randle. Com a franquia acima da luxury tax, o salário de US$33,1 milhões de Randle seria vital em qualquer negociação. Afinal, isso ajudaria a reequilibrar o elenco em torno de Anthony Edwards”, afirmou Sidery.

Contratos de Julius Randle e Jimmy Butler

Julius Randle: US$33,1 milhões nesta temporada e uma player option de US$30,9 milhões em 2025/26

Jimmy Butler: US$48,8 milhões nesta temporada e uma player option de US$52,4 milhões em 2025/26

